Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este viernes 13 de febrero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 13 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 13 de febrero

Ciudad

En calle San Luis, entre José Federico Moreno e Ituzaingo. De 10.00 a 13.00 h.

Luján

En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el sur de calle Boedo; Carrodilla. De 10.45 a 13.00 h.

En la Lateral Este del Acceso Sur, hacia el sur de calle Boedo; Carrodilla. De 8.45 a 11.00 h.

Maipú

Entre calles Dionisio Herrero, Ozamis, Emilio Civit y Maza. De 9.00 a 13.00 h.

En calle 25 de Mayo Oeste, en el barrio Banderas Argentinas y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Necochea, hacia el norte de Tropero Sosa. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles Ciriaco Guevara, Santander y La Virgen; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Nacional N°40, entre Carril Calise Nacional y calle El Capacho. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael