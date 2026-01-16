Mendoza: habrá cortes de luz este domingo 18 en Tunuyán

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán.

Edemsa informó que este domingo 18 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados será Tunuyán.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Domingo 18/01/2026

Este fin de semana habrá cortes de luz en:

Tunuyán