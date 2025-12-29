Mendoza: habrá cortes de luz en tres departamentos este martes 30 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 30 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Martes 30 de diciembre

Estos son los cortes previstos para este martes 30 de diciembre:

Ciudad

En la intersección de calles Espejo y Manuel Belgrano y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

Guaymallén

Entre calles Proyectada G82, Lateral Sur del acceso este, Cane y Becker y áreas adyacentes; Jesús Nazareno. De 8.00 a 12.00 h.

San Rafael