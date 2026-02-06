Mendoza: habrá cortes de luz en tres departamentos este fin de semana

Edemsa confirmó que habrá tareas de mantenimiento en Tunuyán, Ciudad y Maipú.

Edemsa informó que este sábado 7 y domingo 8 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en varios departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Ciudad y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 7 y domingo 8

Sábado 7

Tunuyán

– Entre calles Arias, Las Rosas, Quintana y Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 7.30 a 9.30 h.

Domingo 8 de febrero

Ciudad

– En la intersección de calles Gutiérrez y San Martín y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

– En la intersección de calles Entre Rios y Montecaseros y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

– Entre calles España, 17 de Agosto, Nicolas Amaya y Maza; Gutiérrez, De 9.00 a 13.00 h.