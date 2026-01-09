Mendoza: habrá cortes de luz en dos departamentos este fin de semana ¿cuáles?

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato y San Carlos durante este sábado 10 y domingo 11 de enero.

Edemsa informó que este sábado 10 y domingo 11 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato y San Carlos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Sábado 10/01/2026

Tupungato

En calle Los Cerezos, hacia el sur de El Álamo. En Anjamar S. A.; Cordón del Plata. De 15.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber; El Cepillo. De 8.30 a 11.30 h.

Domingo 11/01/2026

Tupungato

En calle Los Helechos, 4 kilómetros hacia el sur de La Costa. En Valmor S.R.L.; El Peral. De 9.00 a 12.00 h.

San Carlos