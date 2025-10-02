Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 7 departamentos este viernes 3 de octubre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este viernes 3 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Las Heras, Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Las zonas afectadas por cortes de luz este viernes 3 de octubre en Mendoza
Viernes 03/10/2025
Las Heras
- Entre calles Río Salado, Boulogne Sur Mer, Río Diamante y Tandil. Entre calles Río Tunuyán, El Trapiche, Huarpes, Tandil y zonas aledañas; El Challao. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En calle Aráoz, entre Acceso Sur y Terrada, y adyacencias; Mayor Drumond. De 8.45 a 12.45 h.
Lavalle
- En la intersección de calles Rodríguez y El Carmen y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 10.00 a 14.00 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, hacia el este de Ghilardi. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Ghilardi, entre Galmarini e Independencia. En Independencia, entre Ghilardi y Arequipa Suárez. En el barrio Firpo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°154, entre calles El Monte y El Pasatiempo; Colonia Española. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Sarmiento, entre Bentos y El Toledano. En el barrio Alto Paredes; Las Paredes. De 15.00 a 18.00 h.
- En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre la Ruta Nacional N°146 y calles San Francisco, Monzón y El Monte; Cuadro Bombal. De 8.45 a 12.45 h.