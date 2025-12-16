Mendoza: habrá cortes de luz en 9 departamentos este miércoles 17 de diciembre

Edemsa señaló que realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 17 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Cortes de luz para este miércoles 17 de diciembre en Mendoza

Estos son los cortes de luz programados para este miércoles 17 de diciembre:

Ciudad

Entre calles Aguardo, Martínez de Rozas, Jorge A. Calle, Benielli y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

En calle Severo del Castillo, entre 12 de Octubre y Claveles Mendocinos. En calle Mauricio Grenón, hacia el este de Severo del Castillo, y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 9.15 a 15.15 h.

Las Heras

Camino hacia el Cerro Arco y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

En la Ruta Nacional 40 y en Carril Viejo, hacia el norte de calle N°6 (o del kilómetro N°44), y zonas aledañas; Anchoris. De 14.30 a 18.30 h.

Maipú

En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Furlotti, hacia el sur de Gardella, y adyacencias; Barrancas. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle Nueva Furno, hacia el oeste de Romero; Cordón del Plata. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

En calle San Pablo, entre La Pampa y Cruce del Río Las Tunas. En Finca Salentein y estancias La Pampa y San Pablo; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle La Virgen, entre Navarro y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael