Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este viernes 6 de febrero

Edemsa realizará tareas de mantenmiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 6 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en varios departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 6 de febrero

Estos son los cortes de luz para este viernes 6 de febrero:

Guaymallén

Entre calles Del Valle, Rafael Obligado, Manuel A. Sáenz y Mitre; Belgrano. De 11.00 a 13.00 h.

En la intersección de calles Ferrari y Vicente López y Planes y zonas aledañas; Pedro Molina. De 8.45 a 11.00 h.

En la intersección de calles Lamadrid y Las Cañas y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.50 a 11.30 h.

Las Heras

En la Ruta N°52, hacia el norte de calle General Las Heras. En la Ruta Provincial 39 de Uspallata. De 9.30 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Eugenio Montenegro, entre Las Violetas y Félix Araujo y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

En calle Santa María de oro, entre Belgrano y Azcuénaga. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Santa María de Oro, Azcuénaga, Sarmiento y Bustamante. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En el Lateral sur de calle Emilio Civit, entre el Barrio Gargantini y Viejo Tonel y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Emilio Civit, entre Vieytes y Los Girasoles; De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

En calle Palumbo, hacia el este de calle Proyectada 329 de Tupungato.. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo y áreas adyacentes; Cordón El Plata. De 15.30 a 18.30 h.

San Carlos

En Calle N°16, hacia el norte de barrio Quiroga, afecta al barrio Juventud Sancarlina. De 9.25 a 13.25 h.

En Ruta Nacional N°40, entre calles Bouget y callejón La Cienega. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael