Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 7 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Maipú, Las Heras, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa) informó que este viernes 7 de noviembre se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. Las interrupciones del servicio se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán a barrios de Maipú, Las Heras, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Desde la compañía recordaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del suministro y garantizar un servicio más estable en el futuro. Por ese motivo, pidieron a los usuarios tomar precauciones y desconectar los artefactos eléctricos durante el período de corte.
Dónde y cuándo habrá cortes de luz este viernes 7 de noviembre
Este viernes 7 de noviembre habrá cortes de luz en:
Viernes 07/11/2025
Maipú
- En la intersección de calles Castro Barros y Tropero Sosa y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.
- En la manzanas E, H y G del barrio Liceo Golf Club. De 8.30 a 11.30 h.
Las Heras
- En calle Martín Zapata, entre Pedro Pascual Segura y General Paz. En calle Pedro Pascual Segura, entre callejón Barrionuevo y Maipú II; El Algarrobal. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En la intersección del Corredor Productivo (Ruta Provincial N°94) y calle El Álamo; Cordón del Plata. De 9.30 a 12.20 h.
Tunuyán
- En calle Sebastianelli, entre Paso de Los Andes y Manuel Manzano, y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Derinovsky, entre calles N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Bargna; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Deán Funes, Montecaseros, Casnati y Sarmiento. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Gutiérrez, La Bodega, Ejército de Los Andes y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
ESTOS SON TODOS LOS CORTES DE LUZ DE ESTA SEMANA
Recomendaciones durante los cortes programados
Desde Edemsa recomiendan a los usuarios:
- Desconectar equipos eléctricos sensibles.
- Evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante los cortes.
- Mantener cerradas las heladeras y freezers para conservar la cadena de frío.
- Tomar las precauciones necesarias si se utilizan equipos médicos que requieran energía eléctrica.