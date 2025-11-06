Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 7 de noviembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Maipú, Las Heras, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa) informó que este viernes 7 de noviembre se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. Las interrupciones del servicio se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán a barrios de Maipú, Las Heras, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Desde la compañía recordaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del suministro y garantizar un servicio más estable en el futuro. Por ese motivo, pidieron a los usuarios tomar precauciones y desconectar los artefactos eléctricos durante el período de corte.

Dónde y cuándo habrá cortes de luz este viernes 7 de noviembre

Este viernes 7 de noviembre habrá cortes de luz en:

Viernes 07/11/2025

Maipú

En la intersección de calles Castro Barros y Tropero Sosa y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.

En la manzanas E, H y G del barrio Liceo Golf Club. De 8.30 a 11.30 h.

Las Heras

En calle Martín Zapata, entre Pedro Pascual Segura y General Paz. En calle Pedro Pascual Segura, entre callejón Barrionuevo y Maipú II; El Algarrobal. De 8.30 a 12.30 h.

Tupungato

En la intersección del Corredor Productivo (Ruta Provincial N°94) y calle El Álamo; Cordón del Plata. De 9.30 a 12.20 h.

Tunuyán

En calle Sebastianelli, entre Paso de Los Andes y Manuel Manzano, y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle Derinovsky, entre calles N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Bargna; Las Malvinas. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Deán Funes, Montecaseros, Casnati y Sarmiento. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Gutiérrez, La Bodega, Ejército de Los Andes y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

Recomendaciones durante los cortes programados

Desde Edemsa recomiendan a los usuarios: