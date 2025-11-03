Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este martes 4 de noviembre

Edemsa comunicó que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Guaymallén, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa) informó que este martes 4 de noviembre se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. Las interrupciones del servicio se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán a barrios y zonas rurales de Las Heras, Guaymallén, Maipú, Tunuyán, Tupungato y San Rafael.

Desde la compañía recordaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del suministro y garantizar un servicio más estable en el futuro. Por ese motivo, pidieron a los usuarios tomar precauciones y desconectar los artefactos eléctricos durante el período de corte.

Dónde y cuándo habrá cortes de luz este martes 4 de noviembre

Este martes 4 de noviembre habrá cortes de luz en:

Las Heras

Entre calles República del Líbano, General San Martín, Marcos Burgos y 9 de Julio y zonas aledañas. De 9.15 a 12.15 h.

Guaymallén

Entre calles Saavedra, Pedro Molina, Cristóbal Colon y Los Paraísos. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En intersección de San Isidro y Los Girasoles y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.

Tunuyán

En calle Francisco Delgado, entre Derqui y La Argentina, afecta barrio Eva Perón. De 15.00 a 19.00 h.

En Calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández, afecta barrio El Milagro; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre calles Luis Danti y La Pampa; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

En calle El Zanjón, entre Las Arabias y Ruta Nacional N°143; El Usillal. De 8.15 a 12.15 h.

Entre calles Merino, Temporin, Pasatiempo y Ruta Provincial N°154; La Nora. De 8.30 a 12.30 h.

Entre cales Vélez Sarsfield, Derqui, Emilio Civit y Provincia De Mendoza. De 15.00 a 19.00 h.

En calle El Fortín, entre Alberdi y Ruta Nacional N°146; Cuadro Nacional. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles Las Moreras, Godoy Cruz, Cangallo y Pedro Vargas. De 9.00 a 13.00 h.

Recomendaciones durante los cortes programados

Desde Edemsa recomiendan a los usuarios: