Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este martes 23 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael y Malargüe.

Redacción ElNueve.com

Edemsa informó que este martes 23 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Martes 23/12/2025

Las Heras

  • En la Ruta Nacional N°7; Penitentes. De 12.00 a 13.00 h.
  • En calle Dr. Lemos, hacia el norte de Dr. Pose; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

  • En la Ruta Nacional N°40, en Arenera Mendocina y zonas aledañas; Anchoris. De 15.00 a 17.00 h.
  • En la Ruta Provincial N°82, entre calles La Unión y Pueyrredón, y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

  • En calle Urquiza, entre Bruno Morón y Pedro Battaglia. En calle Montecaseros, entre 12 de Octubre y Mayorga. Entre calles Ángel Cavagnaro, Urquiza, Montecaseros, 12 de Octubre y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 10.30 h.

San Rafael

  • En la intersección de calle Sarmiento con Sardini y adyacencias; Capitán Montoya. De 8.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • Entre calles Fray Inalicán, Esquivel Aldao, General Roca y Santa Cruz. De 13.30 a 17.30 h.

ESTOS SON LOS CORTES PREVISTOS PARA ESTA SEMANA

