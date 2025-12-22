Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este martes 23 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este martes 23 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján, Maipú, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Martes 23/12/2025

Estos son los cortes de luz para este martes 23 de diciembre:

Las Heras

En la Ruta Nacional N°7; Penitentes. De 12.00 a 13.00 h.

En calle Dr. Lemos, hacia el norte de Dr. Pose; El Challao. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

En la Ruta Nacional N°40, en Arenera Mendocina y zonas aledañas; Anchoris. De 15.00 a 17.00 h.

En la Ruta Provincial N°82, entre calles La Unión y Pueyrredón, y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

En calle Urquiza, entre Bruno Morón y Pedro Battaglia. En calle Montecaseros, entre 12 de Octubre y Mayorga. Entre calles Ángel Cavagnaro, Urquiza, Montecaseros, 12 de Octubre y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 10.30 h.

San Rafael

En la intersección de calle Sarmiento con Sardini y adyacencias; Capitán Montoya. De 8.00 a 12.00 h.

Malargüe