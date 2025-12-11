Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este viernes 12 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 12 de diciembre habrá nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintas zonas de Mendoza. Esto se debe a que realizarán tareas de mantenimiento en 4 departamentos de la provincia.

Estos trabajos se realizan en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este viernes en Mendoza

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio durante el viernes 12 de diciembre.

Lavalle

En calle La Merced, hacia el norte de Pastalitos; El Plumero. De 9.15 a 13.15 h.

En calle La Solita, hacia el este de Dorrego, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Remedios de Escalada de San Martín, entre San Martín y Alvear; Villa Tulumaya. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre calles Clodomiro Silva y Los Sauces, y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

Entre calles Independencia, Lavalle, Espinoza y Carril Casas Viejas. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael