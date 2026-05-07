Atraparon al preso que se había escapado del Hospital Central

El hombre había huido mientras permanecía internado bajo custodia policial. Fue localizado horas después durante un control biométrico realizado por efectivos en Guaymallén.

La Policía de Mendoza logró recapturar este jueves por la noche al hombre que se había fugado del Hospital Central mientras permanecía internado bajo custodia policial. El procedimiento se concretó en el departamento de Guaymallén, luego de un operativo preventivo y gracias al sistema de identificación biométrica utilizado por las fuerzas de seguridad.

El detenido fue identificado como Jonathan Rodrigo F., de 35 años, quien registraba un pedido de captura vigente emitido por la Oficina Fiscal Capital luego de que se escapara durante la mañana de este jueves.

Según trascendió, el hombre permanecía internado en el Hospital Central luego de haber sufrido una fractura de mandíbula tras participar en una pelea. Mientras se encontraba en observación médica, habría robado el celular de otra paciente internada en la misma habitación.

A raíz de esa denuncia, quedó bajo custodia policial dentro del nosocomio. Sin embargo, durante un descuido de los efectivos asignados a la vigilancia, logró escapar del lugar. La fuga activó inmediatamente un operativo de búsqueda y un pedido de captura provincial.

Lo atraparon durante un control biométrico en Guaymallén

Según informaron fuentes policiales, lograron recapturarlo pasadas las 20:54 en la intersección de Capilla de las Nieves y Allayme, en Guaymallén, cuando personal de la Comisaría 31° realizaba patrullajes preventivos en la vía pública.

Durante la identificación de rutina, los efectivos utilizaron el sistema biométrico policial que permite verificar antecedentes y medidas judiciales vigentes mediante huellas dactilares. Al ingresar los datos del sospechoso, el sistema confirmó que sobre el hombre pesaba un pedido de captura activo emitido este mismo jueves.

Fuentes policiales indicaron además que personal del sistema de videovigilancia provincial registró el momento de la detención a través de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Tras la aprehensión, el fiscal de Capital, Sergio Mortarotti ordenó el traslado del detenido a la Base Estrada, donde quedó nuevamente a disposición de la Justicia.