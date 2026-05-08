Alerta Amarilla en Mendoza por vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que habrá viento del Sur en gran parte de la provincia. Las zonas más afectadas serán el Este y Sur de la provincia.

Luego de las ráfagas de viento Zonda, se viene el frío a Mendoza y con una fuerte presencia del viento Sur que afectará a gran parte del territorio, en especial a la zona Sur y Este con la posibilidad de vientos de hasta 65 kilómetros por hora.

En tanto en la precordillera habrá viento Oeste con fuertes ráfagas que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora.

¿Qué dice la Alerta por viento Oeste?

La Alerta Amarilla por viento Oeste se dará en la zona cordillerana, la cual será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

¿Dónde se registrará la Alerta por viento Sur?

En tanto, en el Sur y Este de la provincia será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

Viernes 08-05-2026

El viernes habrá poca nubosidad con heladas parciales y descenso de la temperatura. Precipitaciones al sur del Valle de Uco y sur provincial. Nevadas en cordillera sector sur.

Máxima: 14°C | Mínima: 5°C

Sábado 09-05-2026

El sábado estará parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 4°C

Domingo 10-05-2026

El domingo habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 8°C