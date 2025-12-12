Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este fin de semana

Edemsa comunicó que habrá tareas de mantenimiento solo este domingo 14 de diciembre. Los trabajos se realizarán en Ciudad, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este fin de semana habrá nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintas zonas de Mendoza. Esto se debe a que realizarán tareas de mantenimiento en 4 departamentos de la provincia. La empresa que prové energía señaló que los cortes serán solo el domingo.

Estos trabajos se realizan en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Ciudad, Maipú, San Carlos y San Rafael.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este fin de semana en Mendoza

El sábado no habrá cortes por tareas de mantenimiento.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio durante el domingo 14 de diciembre.

Domingo 14/12/2025

Ciudad

En la intersección de calles Lavalle, San Martin y Gutiérrez. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles Manuel A. Sáez, Boulogne Sur Mer, Huarpes y Sargento Cabral. De 10.00 a 11.00 h.

En calle Godoy Cruz, entre San Martin y 9 de Julio. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles Arístides Villanueva, Martinez de Rozas, Sobremonte y Boulogne Sur Mer y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

En calle Las Margaritas, hacia el norte de Proyectada I147 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En calle Duma, hacia el norte de El Retiro; El Cepillo. De 8.30 a 11.30 h.

San Rafael