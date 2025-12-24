Mendoza: habrá cortes de luz en 2 departamentos este viernes 26 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Maipú y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 26 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Maipú y San Rafael

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Viernes 26/12/2025

Este viernes 26 de diciembre habrá cortes en:

Maipú

En calle Las Margaritas, en loteo Las Margaritas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

San Rafael