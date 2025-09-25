Mendoza: este viernes 26 de septiembre habrá cortes de luz en 5 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Luján, Tunpungato y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este viernes 26 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Guaymallén, Luján, Tupungato y San Rafael.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las zonas afectadas por cortes de luz este viernes 26 de septiembre en Mendoza

En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:

Viernes 26/09/2025

Ciudad

Entre calles Boulogne Sur Mer, Paraná, Paso de Los Andes y Aristóbulo del Valley zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.

Guaymallén

En calle Severo del Castillo, entre 2 de Mayo y callejón Aguirre. En Pasaje Lemos y zonas aledañas; Los Corralitos. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

En calle Emilio Civit, hacia el oeste de Vieytes. En los barrios Los Aromos y El Portillo y áreas adyacentes; Carrodilla. De 14.30 a 18.30 h.

En la intersección de calles Pueyrredón y Gobernador Ortiz y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.

Tupungato

En calle Lovoski, entre Furno y El Álamo; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael