Mendoza: ¿en barrios de que departamentos habrá cortes de luz este sábado 4 y domingo 5 de octubre?

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, Guaymallén, Luján de Cuyo y San Carlos.
La empresa Edemsa informó que este sábado 4 y domingo 5 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Tunuyán, Guaymallén, Luján de Cuyo y San Carlos.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Las zonas afectadas por cortes de luz este sábado 4 y domingo 5 de octubre en Mendoza
En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:
Sábado 04/10/2025
Tunuyán
- Entre calles República del Uruguay, Carlos Pellegrini, San Martín Este e Hipólito Yrigoyen. De 8.00 a 11.00.
Domingo 05/10/2025
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, entre Buena Nueva y Lillo. En calles Pujol, Mariani y Agüero, hacia el este de Buenos Vecinos; Los Corralitos. De 8.00 a 12.00.
Luján
- En calle Almirante Brown, entre San Martín y barrio Las Candelas. En la Facultad de Ciencias Agrarias; Chacras de Coria. De 9.15 a 13.15.
- En la intersección de calle Brandsen y Ruta Provincial N°84. En el Parque Industrial; Perdriel. De 9.00 a 11.00.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de Ruta Nacional N°40. En el barrio Paso de las Carretas; Pareditas. De 11.00 a 15.00.