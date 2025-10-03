Mendoza: ¿en barrios de que departamentos habrá cortes de luz este sábado 4 y domingo 5 de octubre?

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, Guaymallén, Luján de Cuyo y San Carlos.

La empresa Edemsa informó que este sábado 4 y domingo 5 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Tunuyán, Guaymallén, Luján de Cuyo y San Carlos.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las zonas afectadas por cortes de luz este sábado 4 y domingo 5 de octubre en Mendoza

En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:

Sábado 04/10/2025

Tunuyán

Entre calles República del Uruguay, Carlos Pellegrini, San Martín Este e Hipólito Yrigoyen. De 8.00 a 11.00.

Domingo 05/10/2025