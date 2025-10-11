Megacorte de agua en Mendoza: los departamentos que siguen sin suministro

Tras las obras de optimización en La Puntilla, Aguas Mendocinas informó que varias zonas del Gran Mendoza continúan en proceso de recuperación del servicio de agua potable.

Ayer, viernes 10 de octubre, gran parte del Gran Mendoza se vio afectada por un megacorte de agua potable, llevado a cabo por Aguas Mendocinas como parte del Proyecto de Optimización de Macrodistribución del Área Metropolitana.

Los trabajos, que se concentraron en la zona del aeródromo La Puntilla, incluyeron la refuncionalización de una cámara de distribución y regulación, con el objetivo de mejorar el suministro y la presión de agua en los departamentos del área metropolitana.

El estado del corte de agua este sábado

Aguas Mendocinas informó el estado del servicio de agua potable en el Gran Mendoza luego del corte del viernes.

El suministro ya se encuentra normalizado en Luján de Cuyo, mientras que en otros departamentos continúa el proceso de recuperación:

Guaymallén

•⁠ ⁠Zonas normalizadas: Dorrego y Las Cañas.

•⁠ ⁠Zonas en recuperación: San José, Pedro Molina y Jesús Nazareno.

Godoy Cruz

•⁠ ⁠Zonas normalizadas: Sarmiento, Benegas y Las Tortugas.

•⁠ ⁠Zonas en proceso de recuperación: Barrios del oeste del departamento.

Las Heras

•⁠ ⁠En recuperación.

•⁠ ⁠Se está purgando el acueducto de 315 mm en el sector oeste del departamento.

Ciudad de Mendoza

•⁠ ⁠La Favorita presenta servicio resentido.

•⁠ ⁠En el resto de las secciones se registran sectores con baja presión.

El personal continúa trabajando para garantizar el restablecimiento completo del suministro.