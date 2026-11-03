Ingreso al Poder Judicial de Mendoza: cómo rendir el segundo examen y dónde encontrar los enlaces

La segunda evaluación del concurso se realizará este viernes 6 de noviembre, a partir de las 14, y será obligatoria y eliminatoria. Los 11.392 aspirantes que aprobaron la primera instancia deberán mirar un video y responder un cuestionario.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza realizará este viernes 6 de noviembre el segundo examen del concurso de ingreso al Poder Judicial, una instancia obligatoria y eliminatoria que comenzará a las 14. Los 11.392 aspirantes que aprobaron la primera evaluación deberán rendir de manera virtual: tendrán que mirar un video y responder un cuestionario de 20 preguntas para continuar en el proceso de selección.

Al igual que en la instancia anterior, el examen será completamente virtual, obligatorio y eliminatorio. Los aspirantes deberán visualizar un video en YouTube y luego completar un formulario de Google con 20 preguntas relacionadas con el contenido del material audiovisual.

Dónde encontrar los enlaces para rendir el segundo examen del Poder Judicial

Los aspirantes no necesitan esperar un nuevo correo para acceder a los enlaces. Los vínculos correspondientes para rendir la segunda evaluación ya fueron incluidos en el documento PDF o en el correo electrónico que recibieron para rendir el primer examen.

En ese mismo material se encuentran tanto el enlace de la primera instancia como los correspondientes al segundo examen. Por un lado, el del video y por el otro el del cuestionario, que se habilitarán el mismo viernes al horario establecido.

Es importante tener en cuenta que solamente podrán completar esta evaluación quienes hayan aprobado la primera prueba del concurso.

Cómo será el segundo examen para ingresar al Poder Judicial de Mendoza

La evaluación del Poder Judicial tendrá dos etapas: primero, los participantes deberán mirar un video y, posteriormente, responder un cuestionario de aproximadamente 20 preguntas de múltiple opción.

El cronograma establecido para este viernes 6 de noviembre es el siguiente:

14: se habilitará el enlace para acceder al video de YouTube.

se habilitará el enlace para acceder al video de YouTube. De 14 a 14.40: estará disponible el material audiovisual, que tiene una duración de 28 minutos.

estará disponible el material audiovisual, que tiene una duración de 28 minutos. 14.40: se habilitará el formulario de Google con las preguntas.

se habilitará el formulario de Google con las preguntas. De 14.40 a 14.55: los aspirantes tendrán 15 minutos para responder y enviar el cuestionario.

El formulario tendrá 20 preguntas relacionadas exclusivamente con el contenido del video. Desde el Poder Judicial aclararon que no será necesario estudiar ni consultar bibliografía adicional para esta instancia.

Qué deben tener en cuenta los aspirantes para que el examen sea válido

Uno de los requisitos fundamentales es ingresar utilizando la cuenta de Gmail declarada al momento de la inscripción al concurso. Además, una vez que hayan respondido las 20 preguntas, los participantes deberán presionar el botón Enviar para que sus respuestas queden registradas correctamente.

Desde la organización advirtieron que quienes no completen este procedimiento serán considerados ausentes y no podrán avanzar a la siguiente instancia del proceso de selección. Al finalizar, cada participante recibirá por correo electrónico una copia de las respuestas que seleccionó.

Qué habilidades se evaluarán en el segundo examen para ingresar al Poder Judicial de Mendoza

La segunda evaluación no estará orientada únicamente a comprobar conocimientos teóricos, sino también a identificar capacidades necesarias para el desempeño de tareas dentro del Poder Judicial.

Entre las competencias que se tendrán en cuenta se encuentran:

Atención sostenida y concentración.

Comprensión del lenguaje jurídico.

Capacidad de análisis y procesamiento de información.

Memoria operativa y retención de datos relevantes.

Administración del tiempo.

Comprensión y seguimiento de consignas.

Competencias digitales básicas.

Integridad académica y ética.

Cuándo se conocerán los resultados del segundo examen

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza informará los resultados dentro de los cinco días hábiles posteriores a la evaluación.

En ese plazo, se publicarán las preguntas con sus respuestas correctas y la nómina de aspirantes que hayan aprobado y estén habilitados para avanzar a la siguiente instancia del concurso de ingreso al Poder Judicial.