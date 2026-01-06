¿Cuidás a un abuelo? esto es lo que tenés que cobrar por hora en enero

Los cuidadores domiciliarios comienzan enero de 2026 con nuevos sueldos básicos, tras la entrada en vigencia del último acuerdo salarial para el personal de casas particulares. La actualización quedó oficializada a través de la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) e incorpora al salario la suma no remunerativa que se había abonado durante diciembre de 2025.

Este personal integra la cuarta categoría del régimen especial de trabajo en casas particulares e incluye a quienes brindan atención no terapéutica a niños, personas adultas mayores, con discapacidad, enfermas o que requieren acompañamiento en su vida diaria, sin realizar tareas médicas.

Escala salarial de cuidadores domiciliarios en enero de 2026

Desde este mes, los montos mínimos obligatorios que deben percibir los cuidadores domiciliarios son los siguientes:

Con retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Sin retiro: $3.894,25 por hora y $490.745,56 por mes.

Estos valores corresponden a los sueldos básicos establecidos por la normativa vigente. De todos modos, empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Fin del bono y su incorporación al salario

Durante noviembre y diciembre de 2025, el sector cobró una suma no remunerativa cuyo monto variaba según la carga horaria semanal. A partir de enero de 2026, ese bono deja de pagarse como concepto separado y pasa a integrar el salario básico con carácter remunerativo.

Este cambio implica que el importe ahora se tendrá en cuenta para el cálculo de vacaciones y aguinaldo, además de servir como base para futuras negociaciones paritarias.

Los cuidadores domiciliarios también tienen derecho a percibir un adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020, el cual debe liquidarse mensualmente y figurar de manera discriminada en el recibo de sueldo.

Asimismo, corresponde el adicional por zona desfavorable del 30% para quienes presten tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.