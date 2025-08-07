Cortes de luz: estos son los programados para este viernes 8 de agosto

Edemsa realizará cortes en Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael

Edemsa anunció nuevos cortes programados de electricidad para este jueves 7 de agosto en distintos puntos del territorio provincial. La medida responde a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda a los usuarios afectados tomar los recaudos necesarios.

Los trabajos impactarán en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael, con interrupciones que, en su mayoría, se extenderán por varias horas durante la mañana y la tarde.

Cortes de luz programados en Mendoza para este viernes 8 de agosto

Estos son los cortes programados para este viernes 8 de agosto.

Viernes 08/08/2025

Guaymallén

Entre calles Emilio Civit, Rafael Obligado, Patricias Mendocinas, Pedernera y zonas aledañas; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En calle Roque Sáenz Peña, entre Gobernador Ortiz y barrio El Envero; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.

En el Acceso Sur, entre calles Castro Barros y Bulnes. En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF. En loteos Bodega Foster y Alma Gardenia; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Reconquista, Buenos Aires, Saavedra y Defensa. En calle Victor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, entre calles Víctor Hugo y Los Pinos. y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En callejón Ortiz, hacia el sur de Ruta Provincial N°34. En barrios Los Jarilleros I y II; Jocolí. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle El Álamo, hacia el este de Ruano. En finca De Marchi; Cordón del Plata. De 9.30 a 12.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Estrella; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael