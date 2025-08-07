Cortes de luz: estos son los programados para este viernes 8 de agosto

Edemsa realizará cortes en Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael
Edemsa anunció nuevos cortes programados de electricidad para este jueves 7 de agosto en distintos puntos del territorio provincial. La medida responde a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda a los usuarios afectados tomar los recaudos necesarios.
Los trabajos impactarán en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael, con interrupciones que, en su mayoría, se extenderán por varias horas durante la mañana y la tarde.
Cortes de luz programados en Mendoza para este viernes 8 de agosto
Estos son los cortes programados para este viernes 8 de agosto.
Viernes 08/08/2025
Guaymallén
- Entre calles Emilio Civit, Rafael Obligado, Patricias Mendocinas, Pedernera y zonas aledañas; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Gobernador Ortiz y barrio El Envero; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.
- En el Acceso Sur, entre calles Castro Barros y Bulnes. En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF. En loteos Bodega Foster y Alma Gardenia; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Reconquista, Buenos Aires, Saavedra y Defensa. En calle Victor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, entre calles Víctor Hugo y Los Pinos. y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En callejón Ortiz, hacia el sur de Ruta Provincial N°34. En barrios Los Jarilleros I y II; Jocolí. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, hacia el este de Ruano. En finca De Marchi; Cordón del Plata. De 9.30 a 12.30 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Estrella; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- Entre calles El Moro, Mercado, El Vencedor y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles De La Escuela, Belgrano, El Zorzal y La Costa; Goudge. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Estancia Las Vertientes, hacia el norte de Ruta Provincial N°150; Villa 25 de Mayo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Bento, entre Sarmiento y Los Sauces; Las Paredes. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Fray Inalicán, Balloffet, Los Sauces y Casnati. De 10.45 a 14.45 h.