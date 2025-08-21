Cortes de luz: estos son los programados para este viernes 22 de agosto

Edemsa realizará cortes en los barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este viernes 22 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.
Viernes 22/08/2025
Las Heras
- Entre calles Vicente Gil, 9 de Julio, Misiones y Dr. Moreno. Entre calles Chiclana, Dr. Moreno, Río Negro y San Miguel. De 8.30 a 12.30 h.
- En intersección de Ruta Provincial N°99 con Av. Champagnat y zonas aledañas. En calle Padre Valicenti; El Challao. De 9.00 a 11.30 h.
Luján
- En calle Proyectada 699; Parque Industrial. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle San Martín, entre Paso y Carrodilla. Entre calles Bolivia, México, Arenales y San Martín; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- En el Carril a Barrancas, entre calles Furlotti y Gardella. En calle Mercuri, hacia el norte de Carril a Barrancas. En calles Proyectada 373, Proyectada 374 y Proyectada 375; Barrancas. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V343, hacia el este de El Paramillo, y áreas adyacentes; Paramillo. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y callejón Perinetti; El Zampal. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle El Ingenio, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99) y calle “C”. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles La Gloria, Real y Correa. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- Entre calles República del Uruguay y La Argentina. En el Club Pesca Valle de Uco. De 14.45 a 18.45 h.
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Cubillos, La Lonja, Martínez, Los Olivos y zonas aledañas; Rama Caída. De 11.00 a 15.00 h.
- En calle Los Filtros, entre Yensen y Circunvalación; Capitán Montoya. De 10.30 a 14.30 h.