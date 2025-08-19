Cortes de luz: estos son los programados para este miércoles 20 de agosto

Cortes de luz: estos son los programados para este miércoles 20 de agosto

Servicios

Edemsa señaló que habrá cortes de luz en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

usuario
Redacción ElNueve.com

La empresa Edemsa informó que este miércoles 20 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Estos serán los cortes de luz para este miércoles 20/08/2025

Estos son los cortes de luz para este miércoles:

Guaymallén

  • En calle Moreno, entre Río Negro y Rafael Obligado. En calle Mitre, entre Aristóbulo del Valle y Maestros Mendocinos. En calle Vicente López y Planes entre, Moreno y Pedro Molina, y zonas aledañas; Belgrano. De 13.00 a 17.00 h.
  • Entre calles Dr. Antonio Sáenz, Hellen Keller, Brigante y Bernardo Houssay; Villa Nueva. De 11.30 a 13.30 h.
  • En calle Ezequiel Tabanera, en las adyacencias de la intersección con Roque Sáenz Peña; Colonia Segovia. De 9.00 a 11.00 h.

Las Heras

  • Entre calles Los Carolinos, Padre Llorens y Reverendo Llorens. En calle Jauretche, entre Gagliardi y Padre Llorens. En Padre Llorens, entre Jauretche y Boulogne Sur Mer. En Boulogne Sur Mer, entre Padre Llorens y Jacinto Suárez y áreas adyacentes; El Challao. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la Ruta N°7, entre Río Mendoza y La Fundición y zonas aledañas; Uspallata. De 15.00 a 18.00 h.
  • En la Ruta N°7 y La Fundación; Uspallata. De 15.00 a 18.00 h.

Luján

  • En calle Sáenz Peña, entre Lizán y barrio Don Carlos. En el barrio Portal de Vistalba y adyacencias; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

  • En calle Maza Norte, entre Rodríguez Peña y Monteagudo. En calle Coronel Dorrego, entre Mallea y Canal Pescara. En calle Alsina, entre Mallea y Alsina, y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle El Álamo, entre Julio A. Roca y Sarmiento (Ruta Provincial N°20); Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.
  • En el Carril a Barrancas. En Bodega Alvear y adyacencias; Barrancas. De 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

  • En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Agroexportadora San Ceferino; Los Sauces. De 9.25 a 13.25 h.
  • En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94. De 9.45 a 13.45 h.
  • Entre calles Santa Cruz, La Argentina, Santa Fe y Guisasola. En el barrio Villa Tunuyán. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En calle Constitución, hacia el norte de Quiroga. En los barrios Vistandes y Unión Vecinal de Eugenio Bustos. De 11.30 a 15.30 h.

San Rafael

  • En la Ruta Nacional N°143, entre calles Doña Damasia y Juan Serrano; La Guevarina. De 15.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Pellegrini, Perón, Italia y Chacabuco. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Bolívar, hacia el sur de Irene Curié. De 10.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • En calle Luis Grassi, hacia el este de San Martín Sur. En la Planta de Tratamiento de Residuos. De 11.00 a 15.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES PROGRAMADOS PARA ESTA SEMANA