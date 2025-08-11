Cortes de luz: estos son los programados para este martes 12 de agosto

Edemsa barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este martes 12 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Martes 12/08/2025

Estos son los programados para este martes 12 de agosto.

Ciudad

Entre calles Jorge A. Calle, Belgrano, Newbery, Francisco Moyano y áreas adyacentes. De 7.00 a 9.00 h.

Guaymallén

En Mendoza Plaza Shopping. En calles Abraham Lincoln, Froebel, Pestalozi, Patagones y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles San Luis, 25 de Mayo, Pedro Ortiz y Libertador San Martín. De 8.15 a 12.15 h.

En calle San Ramón, entre San Esteban y Ruta Nacional N°40; El Pastal. De 9.45 a 13.45 h.

Lavalle

En calle Belgrano, entre María Ester y Alem; Costa de Araujo. De 10.15 a 12.15 h.

Luján

Entre Acceso Sur y calles Boedo, San Martín, Aráoz y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.

En calle San Martín, entre Paso y Carrodilla. Entre calles Bolivia, México, Paraguay y San Martín; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de calle Los Cóndores; Potrerillos. De 10.00 a 14.00 h.

En la intersección de calles Almirante Brown y San Martín. En loteo Pópolo y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle Rivadavia, hacia el sur de Los Valencianos. En calle La Escondida, entre Santa Clara y Ruta N°7. En calle Santa Clara, entre La Escondida y Ruta N°7; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Monteagudo, Crucero General Belgrano, Montecaseros y Urquiza; Coquimbito. De 10.30 a 14.30 h.

Tunuyán

Entre calles Sarmiento y La Puntilla. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Los Baños. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael