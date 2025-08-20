Cortes de luz: estos son los programados para este jueves 21 de agosto

Cortes de luz: estos son los programados para este jueves 21 de agosto

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

Redacción ElNueve.com

La empresa Edemsa informó que este jueves 21 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

Estos serán los cortes de luz para este jueves 21/08/2025

Jueves 21/08/2025

Ciudad

  • Entre calles Roca, Martínez de Rozas, Rufino Ortega y Olascoaga. De 9.30 a 12.30 h.

Guaymallén

  • En calle Godofredo Paladini, entre Severo del Castillo y Argumedo, y zonas aledañas; La primavera. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • En calle Marcos Burgos, entre Sarmiento y Dr. Moreno. En calle Córdoba, entre Sarmiento y José Hernández. En calle San Miguel, entre Paso de Los Andes y pasaje Rizzo y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Regalado Olguín, Enrique Wilde, Joaquín V. González y Jauretche; El Challao. De 14.30 a 18.30 h.
  • Entre calles Capitán Norte, Tupungato y Cristo Redentor; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • En calle Cochabamba, entre Deán Funes y Los Nogales; Ugarteche. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle Aráoz, entre Vieytes y Acceso Sur. En calle Terrada, entre Zapiola y Bulnes. En loteo Acacias de Terrada, en fideicomiso Terrada III y adyacencias; Mayor Drummond. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

  • En la intersección de calles Rufino Ortega y Escondida y áreas adyacentes. De 10.00 a 11.30 h.
  • En la Ruta N°7, entre calles Rufino Ortega y La Princesa; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 12.45 h.
  • En el loteo Milcayac; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • En calle Rodríguez, entre Aruani y Morón. En el barrio La Esperanza del Quince; El Carmen. De 10.15 a 14.15 h.

Tupungato

  • En la Ruta Provincial N°89. En zonas aledañas a Estancia Silva. De 9.25 a 13.25 h.

Tunuyán

  • Entre calles Esteban Echeverría, Güemes, Emilio Civit y República del Uruguay. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°94, entre calle La Quebrada y restaurant La Trucha Tranqui; Los Chacayes. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la Ruta Nacional N°143, entre Negro Quemado y barrio El Nevado; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
  • En calle Tulio Angrimán, entre Vélez Sarsfield y El Fortín. De 15.00 a 18.00 h.
  • Entre calles San Lorenzo, Barcala, Las Heras e Independencia. De 13.00 a 15.30 h.
  • En calle El Moro, entre Los Inquilinos y Hortizana; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

  • En la Ruta Nacional N°40, entre El Chacay y Río Alamillo. En paraje La Junta. De 10.30 a 14.30 h.

