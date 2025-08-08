Cortes de luz: este domingo 10 estará cortado el servicio en pleno centro

Edemsa señaló que habrá interrupción del servicio en calles del microcentro mendocino. Informate la hora y las calles que estarán afectadas.

Edemsa anunció nuevos cortes programados de electricidad para este domingo 10 de agosto en pleno centro provincial. La medida responde a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda a los usuarios afectados tomar los recaudos necesarios.

Los trabajos impactarán pleno centro de Mendoza, con interrupciones que, en su mayoría, se extenderán por varias horas durante la mañana y la tarde.

Cortes de luz programados en Mendoza para este domingo 10 de agosto

Estos son los cortes programados para este domingo 10 de agosto.

Domingo 10/08/2025

Ciudad