Cortes de luz: este domingo 10 estará cortado el servicio en pleno centro

Edemsa señaló que habrá interrupción del servicio en calles del microcentro mendocino. Informate la hora y las calles que estarán afectadas.
Edemsa anunció nuevos cortes programados de electricidad para este domingo 10 de agosto en pleno centro provincial. La medida responde a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda a los usuarios afectados tomar los recaudos necesarios.
Los trabajos impactarán pleno centro de Mendoza, con interrupciones que, en su mayoría, se extenderán por varias horas durante la mañana y la tarde.
Cortes de luz programados en Mendoza para este domingo 10 de agosto
Estos son los cortes programados para este domingo 10 de agosto.
Domingo 10/08/2025
Ciudad
- Entre calles Colón, Rivadavia, Perú, Patricias Mendocinas y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.