Corte de agua este sábado 6 de septiembre en el Gran Mendoza: ¿qué barrios afectará?

Aguas Mendocinas instalará nuevos caudalímetros en Potrerillos y Luján II, en el marco del plan de optimización del sistema de macrodistribución. El operativo requerirá un corte programado de agua en varias zonas del Área Metropolitana, con recomendaciones clave para cuidar las reservas domiciliarias.

Este sábado 6 de septiembre, Aguas Mendocinas llevará adelante un operativo técnico clave para la mejora del sistema de distribución de agua potable en el Área Metropolitana. La intervención incluye la instalación de un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos, con inicio de tareas previsto para las 5:00 h.

Además, se aprovechará la jornada para realizar trabajos preparatorios en el establecimiento potabilizador Luján II, donde próximamente se instalarán dos nuevos caudalímetros sobre acueductos de 450 mm y 500 mm. Estas tareas comenzarán a las 3:30.

Agua potable: corte programado de servicio

Debido a estas intervenciones, se realizará un corte programado de agua potable desde las 3:30 h del sábado, con una duración estimada de 12 horas. Las zonas afectadas incluyen:

Ciudad de Mendoza : La Favorita

: La Favorita Godoy Cruz : De Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña

: De Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña Guaymallén : San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva

: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva Luján de Cuyo : Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III

: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III Maipú: Coquimbito y Luzuriaga

El operativo será ejecutado por personal de AYSAM, con apoyo de contratistas y supervisión técnica. Finalizadas las tareas, se iniciará la recuperación de reservas y purgas de acueductos. El restablecimiento del servicio será paulatino, entre 24 y 48 horas posteriores a la intervención.

Recomendaciones para el uso responsable del agua

Se solicita a la población hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable durante todo el fin de semana:

Mantener una reserva de agua embotellada (2 litros por persona) en recipientes limpios

Preservar el agua del tanque domiciliario y usarla con moderación

Regular el caudal en las canillas

Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y riego de jardines

Controlar pérdidas en griferías e inodoros

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 h, los 365 días del año

Avance del sistema de macrodistribución

La instalación de estos caudalímetros forma parte del Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana, que contempla una inversión superior a USD 5.1 millones. El nuevo dispositivo se suma a los 9 ya instalados en Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo y Godoy Cruz.

La inversión específica para los tres nuevos caudalímetros supera los USD 250.000, y busca mejorar la calidad del servicio para más de 1.100.000 mendocinos, mediante un sistema más simple, funcional y automatizado que permita una mejor medición, regulación y operación de los acueductos.