Bono extra de $300000 para docentes y de $280000 para celadores: ¿cómo y cuándo se pagará?

La DGE y el SUTE acordaron el pago de una ayuda económica por única vez para docentes y celadores, que se abonará en tres tramos entre enero y abril de 2026, como parte de los compromisos asumidos en la negociación paritaria.

Este martes, en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) firmaron el acta de acuerdo mediante la cual se estableció el pago de una ayuda económica para la compra de útiles escolares destinada a todos los docentes que dependen de la DGE.

El acuerdo contempla una suma total de 300.000 pesos, que será abonada por única vez y en tres tramos. El primer pago será de 100.000 pesos, que se acreditarán el viernes 16 de enero de 2026. El segundo desembolso alcanzará los 170.000 pesos y se depositará el viernes 20 de febrero de 2026, mientras que el monto restante se abonará junto con los haberes correspondientes al mes de abril de 2026.

En el mismo encuentro, también se definió un beneficio para los agentes celadores dependientes de la DGE, quienes percibirán una suma total de 280.000 pesos en concepto de indumentaria o vestimenta. En este caso, el esquema de pagos será similar: 90.000 pesos el 16 de enero de 2026, 160.000 pesos el 20 de febrero de 2026 y el saldo restante junto con los salarios de abril de 2026.

¿Cómo se pagarán los bonos extras para celadores y docentes?

Docentes:

Enero: $100.000

$100.000 Febrero: $170.000

$170.000 Abril (a pagarse en mayo): $30.000

Celadores: