Abrieron la inscripción para auxiliares de Policía: cómo anotarte y cobrar $350000 por mes

Desde el lunes primero de septiembre está abierta la preinscripción para el Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares en Seguridad Pública, que dicta el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). El proceso incluye varias etapas: preinscripción online, presentación de documentación y evaluaciones de selección.

Para los mendocinos interesados en ser auxiliar de la Policía, pueden cobrar una beca de $350000.

Auxiliar de la Policía: requisitos para postularse

Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Nivel educativo: secundario completo, sin materias adeudadas al momento de la inscripción.

Edad: entre 18 y 29 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2025.

entre 18 y 29 años cumplidos antes del 31 de diciembre de 2025. Nacionalidad: argentino nativo o por opción (en este último caso, con nacionalidad y DNI argentino).

argentino nativo o por opción (en este último caso, con nacionalidad y DNI argentino). Estatura mínima: varones 1,65 m; mujeres 1,60 m.

varones 1,65 m; mujeres 1,60 m. Tatuajes: no poseer tatuajes visibles. Si los hubiera, se firmará un acta compromiso para su remoción en un plazo acordado con la institución.

Auxiliar de Policía: ¿cuáles son las etapas de selección?

La preinscripción se realiza a través de la página oficial iusp.uncuyo.edu.ar. Una vez completada, los aspirantes serán citados por turnos a la sede correspondiente para entregar la documentación y recibir las fechas de evaluación.

El proceso de selección consta de cuatro etapas:

Evaluaciones iniciales: conocimientos generales, interpretación de textos y capacidades físicas básicas. Entrevistas psicológicas. Evaluaciones psiquiátricas. Exámenes médicos.

Solo quienes aprueben todas las instancias podrán cursar el programa.

Auxiliar de Policía: ¿de cuánto es la beca de estudios?

Los futuros cadetes que ingresen al curso recibirán una Beca de Estudios de $350.000, destinada a cubrir gastos vinculados al cursado.

Más información

Los detalles completos del proceso están disponibles en la página oficial del IUSP. También se pueden realizar consultas al correo electrónico inscripcionesiusp.