Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este fin de semana

Edemsa realizará cortes por mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Tupungato y San Carlos.
La empresa Edemsa informó que este sábado 23 y domingo 24 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.
Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Tupungato y San Carlos.
Estos serán los cortes de luz para este fin de semana
Estos son los cortes de luz para este fin de semana:
Sábado 23/08/2025
Tupungato
- En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre calle Rinaldi y Escuela Rudesindo Alvarado; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles Ejército de Los Andes, Teniente Coronel Sasso, 9 de Julio y San Martín Sur; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
Domingo 24/08/2025
Ciudad
- Entre calles Maza, Mitre, Barcala, San Martín y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Tomás Godoy Cruz, entre Lencinas y Las Heras. En calle Francisco de la Reta, entre Godoy Cruz y Santa María de Oro. En calle Pellegrini, entre Godoy Cruz y Emilio Civit, y zonas aledañas; San José. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Juan Agustín Maza, Güemes, Lamadrid, Libertador San Martín y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.