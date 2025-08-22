Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este fin de semana

Edemsa realizará cortes por mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Tupungato y San Carlos.

La empresa Edemsa informó que este sábado 23 y domingo 24 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Tupungato y San Carlos.

Estos serán los cortes de luz para este fin de semana

Estos son los cortes de luz para este fin de semana:

Sábado 23/08/2025

Tupungato

En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre calle Rinaldi y Escuela Rudesindo Alvarado; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

Entre calles Ejército de Los Andes, Teniente Coronel Sasso, 9 de Julio y San Martín Sur; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

Domingo 24/08/2025

Ciudad

Entre calles Maza, Mitre, Barcala, San Martín y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

En calle Tomás Godoy Cruz, entre Lencinas y Las Heras. En calle Francisco de la Reta, entre Godoy Cruz y Santa María de Oro. En calle Pellegrini, entre Godoy Cruz y Emilio Civit, y zonas aledañas; San José. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras