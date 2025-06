Pañales de PAMI: desconcierto de los jubilados que hicieron fila con 4° grados bajo cero y no se los pudieron llevar

El nuevo sistema de envío directo a los hogares, que reemplazó el retiro en farmacias, generó confusión y largas esperas en plena ola polar. Muchos afiliados siguen sin recibir sus productos y reclaman respuestas ante PAMI.

La obra social de los jubilados, PAMI, implementó desde este mes un nuevo sistema de distribución de pañales que ya está en marcha en todo el país. Se trata de un cambio profundo en la modalidad de entrega: los insumos ya no se retiran en farmacias, sino que ahora llegan directamente al domicilio de los afiliados. Sin embargo, el panorama en Mendoza es complejo, muchos usuarios no recibieron los productos en sus casas a pesar de haber cumplido con los pasos requeridos. En medio de la ola de frío polar, con temperaturas bajo cero, varios jubilados hicieron fila este lunes frente a la sede de Urbano Express, la empresa encargada de la distribución, ubicada en Godoy Cruz, con la esperanza de obtener una respuesta.

El 12 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció oficialmente el cambio en la logística. Según explicó, la medida apunta a eliminar intermediarios, mejorar la trazabilidad y combatir el desvío de productos, ya que se habían detectado reventas en redes sociales.

Desde PAMI informaron que en la primera semana de funcionamiento de este esquema, se logró concretar el 76% de las entregas previstas. Para los casos en los que no se pudo completar la distribución, los repartidores dejaron un aviso con la nueva fecha de visita. Más de 200.000 afiliados en todo el país están incluidos en este programa. Para acceder al beneficio, los beneficiarios debieron ratificar o actualizar su dirección de entrega, ya sea por teléfono o acercándose a las oficinas de la obra social.

PAMI AVANZA EN EL CAMBIO HISTÓRICO DE LA DISPENSA DE PAÑALES En su primera semana de implementación, la nueva modalidad de reparto logró una exitosa tasa de entrega del 76% en todo el país. En los casos en los que ya se visitó y no se pudo entregar el insumo, se dejó un aviso… — PAMI – INSSJP (@PAMI_org_ar) June 10, 2025

No obstante, en la práctica, muchos usuarios en Mendoza aseguran que no recibieron los pañales y debieron salir a buscarlos por su cuenta.

Quejas y respuestas cruzadas por la entrega de Pañales de PAMI en Mendoza

Desde PAMI hicieron hincapié en que ahora los afiliados reciben los apósitos directamente en su domicilio, sin trámites innecesarios, ni largas filas en farmacias ni intermediarios. “El cambio de logística también nos permitió garantizar una mayor trazabilidad y transparencia en todas las etapas del proceso de dispensa. Sabemos cuándo, cómo y dónde se entrega cada insumo”, subrayaron. Sin embargo, ante la falta de respuestas, muchos mendocinos decidieron acudir al transporte para ver si podían conseguir los pañales e hicieron fila afuera del lugar, con temperaturas bajo cero.

La empresa encargada de repartir los pañales de PAMI es Urbano Express, ubicado sobre calle Juan Manuel Fangio casi Valle Grande de Godoy Cruz. En la mañana de este lunes, algunos jubilados se acercaron al lugar. Más de media hora esperaron en la vereda con una ola de frío polar.

Algunos jubilados comentaron, a elnueve.com, que actualizaron sus domicilios a principios de mes, pero que los productos nunca llegaron. Otros señalaron que, tras llamar al 138 de PAMI, les recomendaron consultar en el correo privado si el envío estaba allí. Sin embargo, al llegar, muchos fueron informados de que no figuraban en el sistema o que la base de datos no estaba actualizada, y debían volver otro día para ver si ya les habían mandado la guía. La respuesta era: “Pami no nos ha mandado la base de datos actualizada”.

Otra beneficiaria aclaró que esta medida realmente le ha complicado la vida a mucha gente. Desde su parte, el correo nunca realizó una visita al domicilio, ni le avisaron sobre la entrega de pañales que antes podía retirar en la farmacia a la vuelta de su casa.

Desde Urbano Express explicaron que solo pueden entregar productos si cuentan con la guía de seguimiento enviada por PAMI, y pidieron a los afiliados que exijan ese código antes de acercarse. En algunos casos, hubo repartos fallidos por no encontrar a nadie en el domicilio; en otros, directamente no hubo intentos de entrega.

Así, diferentes casos, usuarios que nos estaban cargados en el sistema, que iban a PAMI, los mandaban al correo, y así una ida y vuelta que para muchos no resolvió nada, “Vos me decís una cosa y allá me dicen otra. Si mañana vengo, ya es primero de julio, y no están pierdo los pañales del mes pasado y los próximos”, fue algo de lo que se pudo escuchar en la oficina de Urbano donde apuntaron que sin la guía de PAMI ellos no pueden entregar nada. “Cuando de Pami les digan que los tienen que retirar acá, pidan el código de seguimiento del envío, si no no podemos hacer nada”, explicó uno de los trabajadores del lugar. Hay cientos de afiliados que necesitan los pañales y no les llegan.