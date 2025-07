Pañales de Pami: cambiaron la dirección para retirarlos y hay desconcierto en los jubilados

Desde junio, los pañales del PAMI ya no se retiran en farmacias, sino que deben llegar al domicilio de cada afiliado. Sin embargo, en Mendoza la implementación del nuevo sistema presenta múltiples fallas, desde entregas fallidas hasta oficinas cambiadas sin aviso.

La nueva modalidad de entrega domiciliaria de pañales del PAMI comenzó a aplicarse en todo el país a partir de junio, con el objetivo de facilitar el acceso a este insumo esencial para los jubilados, pensionados y personas que dependen de esta obra social. Sin embargo, en Mendoza el sistema no solo no funciona como se esperaba, sino que genera cada vez más reclamos de jubilados, familiares y cuidadores que aún no han recibido los productos en sus casas a pesar de haber cumplido con los pasos requeridos. A esto se le suma otra problemática y es que la oficina del Correo Urbano Express, encargados de repartirlos, cambió su dirección y muchos no sabían nada al respecto.

El cambio aplicado por PAMI eliminó el retiro de los pañales en las farmacias y centralizó la distribución a domicilio, que está en manos de la empresa privada Urbano Express, que debería garantizar el envío directo a los hogares. Pero la realidad es bastante diferente de lo anunciado: demoras, entregas incompletas, datos desactualizados y falta de respuesta son parte del día a día de quienes intentan acceder a los pañales.

A esto se suma un agravante reciente: la oficina de Urbano Express en Mendoza cambió de dirección sin aviso claro. Afiliados que acudieron a la sede de Juan M. Fangio, en Godoy Cruz, se encontraron con las puertas cerradas y un cartel que informaba sobre el traslado a una nueva dirección en Rodríguez Peña 4900, en Coquimbito, Maipú.

Esa sede, además de no estar bien señalizada, se encuentra en un galpón de difícil acceso, alejado del transporte público. Es más, cuando se intenta buscar la dirección en Google Maps, no aparece, solo figura la dirección antigua y una leyenda que dice “cerrado de forma permanente”, lo que complica aún más su localización.

“Actualicé mi domicilio, pero nunca me llegó nada”, comentó una afiliada a elnueve.com, mientras que otros aseguraron que desde la línea 138 de PAMI les pidieron consultar directamente en Urbano. Pero en la sede, muchos fueron informados de que “PAMI no envió la base de datos actualizada”, dejando a los beneficiarios sin información ni solución concreta.

En redes sociales, los reclamos hacia Urbano Express se repiten desde hace tiempo: falta de entregas, supuestas visitas que no se concretan, líneas telefónicas que no atienden, y una evidente desorganización que expone a las personas mayores a una verdadera odisea.

A dos meses de su implementación, el nuevo sistema de distribución de pañales en Mendoza evidencia fallas estructurales, falta de coordinación entre organismos y una clara vulneración del derecho de los jubilados a acceder a un recurso básico.

Mientras PAMI insiste en que la modalidad garantiza “más comodidad y dignidad”, la realidad muestra que para muchos afiliados mendocinos el resultado es incertidumbre, gastos adicionales y una mayor carga.