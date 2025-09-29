Oferta de trabajo en Mendoza: un reconocido hotel busca incorporar recepcionista y bachero

Una reconocida cadena de hoteles lanzó una convocatoria laboral en Mendoza. Cuáles son los requisitos y cómo postularte.
Una reconocida cadena hotelera lanzó una convocatoria para cubrir dos puestos laborales en la Provincia de Mendoza. Están en la búsqueda de una recepcionista y un bachero para incorporarlos inmediatamente.
Grupo Huentala lanzó una convocatoria para cubrir dos ofertas de trabajo. Por un lado, buscan una recepcionista que tenga estudios en la carrera de Turismo y hotelería y cuente con disponibilidad full time.
Por otro lado, también necesitan cubrir el puesto de bachero y se orientan a persona que tenga el secundario completo y disponibilidad full time para hacer turnos rotativos.
Cuáles son los requisitos
Recepcionista:
- Estudios avanzados o concluidos en la carrera de Turismo y Hotelería.
- Experiencia de 1 año o más en recepción de hotel.
- Excelente dominio de los idiomas portugués y/o inglés (excluyente).
- Disponibilidad full time.
Bachero:
- Secundario completo
- Preferentemente con experiencia en hotelería p empresas de limpieza de cocinas.
- Disponibilidad full time- turnos rotativos.
- Carnet de manipulación vigente, emitido por el Ministerio de Salud.
¿Cómo postularse?
Las personas interesadas en formar parte del equipo deben enviar su curriculum vitae a la dirección de correo electrónico y escribir en el asunto el puesto al que se postulan: seleccion@grupohuentala.com.ar