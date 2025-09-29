Oferta de trabajo en Mendoza: un reconocido hotel busca incorporar recepcionista y bachero

Una reconocida cadena de hoteles lanzó una convocatoria laboral en Mendoza. Cuáles son los requisitos y cómo postularte.

Una reconocida cadena hotelera lanzó una convocatoria para cubrir dos puestos laborales en la Provincia de Mendoza. Están en la búsqueda de una recepcionista y un bachero para incorporarlos inmediatamente.

Grupo Huentala lanzó una convocatoria para cubrir dos ofertas de trabajo. Por un lado, buscan una recepcionista que tenga estudios en la carrera de Turismo y hotelería y cuente con disponibilidad full time.

Por otro lado, también necesitan cubrir el puesto de bachero y se orientan a persona que tenga el secundario completo y disponibilidad full time para hacer turnos rotativos.

Cuáles son los requisitos

Recepcionista:

Estudios avanzados o concluidos en la carrera de Turismo y Hotelería.

Experiencia de 1 año o más en recepción de hotel.

Excelente dominio de los idiomas portugués y/o inglés (excluyente).

Disponibilidad full time.

Bachero:

Secundario completo

Preferentemente con experiencia en hotelería p empresas de limpieza de cocinas.

Disponibilidad full time- turnos rotativos.

Carnet de manipulación vigente, emitido por el Ministerio de Salud.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en formar parte del equipo deben enviar su curriculum vitae a la dirección de correo electrónico y escribir en el asunto el puesto al que se postulan: seleccion@grupohuentala.com.ar