Vouchers educativos: “la escuela certificó que no reconoce al menor registrado” cómo continúa la inscripción si te sale este mensaje

Los inscriptos están en proceso de verificación sobre el posible cobro de los Vouchers Educativos ¿qué puede pasar según el mensaje que te tocó?

Si bien la inscripción concluyó el jueves 30 de abril y ya estamos a fines de mayo, todavía no hay certeza de cuándo y cómo se pagarán los Vouchers Educativos. Lo único real son los mensajes que está dejando el sistema post inscripción. En ese sentido, los que se inscribieron y se meten a la plataforma hay varios mensajes y uno señala que “la escuela certificó que no reconoce al menor registrado”.

El mensaje en total señala que “La escuela certificó que no reconoce al menor registrado como alumno de esta institución / nivel. Tienes oprtunidad de rectificar los datos, ingresando en la plataforma de Vouchers Educativos y había tiempo hasta el 18 de mayo”.

Este proceso si bien culminó el 18 de mayo, todavía no ha sido notificado por los inscriptos a los vouchers. Así que deberán esperar a que las escuelas terminen el proceso de inscripción y que suban al alumno a la plataforma de Capital Humano.

Vouchers Educativos: ¿de qué se trata el programa?

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos es una ayuda económica temporal destinada a familias de menores ingresos cuyos hijos asisten a escuelas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. La iniciativa busca aliviar el costo de las cuotas en los niveles inicial, primario y secundario.

La prestación está dirigida a madres, padres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años inclusive. Se trata de un beneficio personal e intransferible, que además es compatible con otras ayudas sociales.

Vouchers Educativos 2026: ¿cuánto tenés que cobrar para que no te rechacen?

Los Vouchers Educativos 2026 tienen como principal requisito cobrar hasta 7 salarios Mínimo, Vital y Móvil. En estos momentos, el SMVM está en $357800. Esto quiere decir que para participar del programa la familia debe cobrar menos de $2.504.600.

Es decir que si una familia recibe con los sueldos de la madre y el padre, más de ese importe, no podrá acceder a los Vouchers Educativos 2026.

Vouchers Educativos 2026: ¿Cuánto te van a pagar de beneficio?

Si bien el Gobierno todavía no aclaró cuanto abonará por los Vouchers Educativos, se entiende que el beneficio será la mitad de una cuota de un colegio privado pero subsidiado en marzo que promedió los $80000. En ese sentido se estima que el voucher rondará los $40000. Esto es en promedio, el monto de la cuota varía según cada colegio.

Entendiendo que no se publicaron cambios sustanciales, ese importe es el que se pagaría durante el resto del año.

Vouchers Educativos 2026: ¿quiénes pueden acceder?

Podrán solicitar el voucher educativo, se tienen que cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener DNI vigente.

Contar con ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Tener hijos que asistan a instituciones educativas privadas con al menos 75% de subsidio estatal.

Garantizar que los estudiantes sean alumnos regulares.

Vouchers Educativos 2026: en qué casos te pueden negar la inscripción

Una vez finalizada la inscripción, el proceso de evaluación incluye tres aspectos clave:

Regularidad escolar , validada por las instituciones educativas.

, validada por las instituciones educativas. Situación socioeconómica , analizada a través de datos de ANSES.

, analizada a través de datos de ANSES. Pago de cuotas escolares, que debe estar al día.

Las escuelas también informan periódicamente si hay deudas. Si se acumulan dos cuotas impagas, el beneficio se suspende; con tres cuotas adeudadas, se cancela.

Publicación de resultados y reclamos

Los resultados se publican en la plataforma del programa. En caso de rechazo, los postulantes pueden consultar el motivo y presentar un reclamo dentro de los cinco días posteriores.

Vouchers Educativos 2026: Cómo y cuándo se cobra

El pago está a cargo de ANSES y se realiza mensualmente hasta diciembre, siempre que se mantengan los requisitos. Para cobrar, el titular debe contar con una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) registrada.

En cuanto a la titularidad del cobro, se prioriza a quien convive con el estudiante. En hogares con ambos padres, generalmente la madre será la titular, salvo excepciones.

Vouchers Educativos 2026: Cuándo se pierde el beneficio

El voucher puede darse de baja por diferentes motivos:

Finalización del programa.

Renuncia del titular.

Pérdida de la condición de alumno regular.

Acumulación de tres cuotas impagas.

Fallecimiento del estudiante.

Vouchers Educativos 2026: ¿qué deben hacer las escuelas?

Las escuelas tienen la obligación de certificar la regularidad de los alumnos y reportar información académica y administrativa a través de la plataforma oficial.