Vouchers Educativos: ¿hasta cuándo van a seguir cobrando?

El Ministerio de Capital Humano pagará en noviembre otra cuota más del programa que coopera con la cuota de alumnos que asisten a colegios privados. En un principio, Capital Humano comunicó que duraría hasta diciembre.

En noviembre, el Ministerio de Capital Humano continúa pagando los Vouchers Educativos 2025. Este beneficio duraría hasta diciembre según explicó Capital Humano. La duda surge entre los beneficiarios que, como se abona a mes vencido, si concluirá en diciembre con al cuota de noviembre, o en enero con la cuota de diciembre.

En junio, el Ministerio de Capital Humano pagó los meses de abril y mayo, en julio, se abonó junio y en agosto, julio y en septiembre, agosto. En octubre, septiembre y en noviembre se abona octubre.

De esta manera, el primer pago rondó los $40.000, se trató de $20000 de abril y $20000 de mayo. A partir de julio, se paga la cuota del mes anterior y ronda los $20000.

Vouchers Educativos: ¿cuánto y cuándo vas a cobrar en noviembre?

Si bien no hay confirmación oficial se estima que en octubre se pague una cuota y sea cercana a los $20000. La fecha, se estima que sea la segunda semana de noviembre, del 10 al 15.

Vouches Educativos: ¿de cuánto es realmente?

El Voucher Educativo corresponde a un monto cercano a los $20000.

Vouchers Educativos: ¿qué se pagó hasta el momento?

Hasta el momento se pagaron cinco cuotas:

Junio : abril y mayo

: abril y mayo Julio: junio

junio Agosto: julio

julio Septiembre : agosto

: agosto Octubre: septiembre

septiembre Noviembre: octubre

Vouchers Educativos: ¿cómo figura el pago en tu cuenta?

El pago figura con la inscripción ANSES como en la siguiente imagen.

Vouchers Educativos: ¿qué falta pagar?

Si bien no hay una información oficial falta pagar:

Noviembre –> se pagará en diciembre

¿Diciembre? –> se pagaría en enero

Vouchers Educativos: no me pagaron ¿qué hago?

Para los que no saben si todavía están aprobados o no, solo resta esperar o intentar comunicarse con Capital Humano o llamar a ANSES al 130. Se puede escribir al mail de dudas y consultas: voucherseducativos@educacion.gob.ar

Voucher Educativo 2025: ¿dónde encuentro el Estado de Solicitud?

Para revisar el Estado de Solicitud, hay que ingresar a la web de Vouchers Educativos.

Luego, ingresar a su sección con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Una vez dentro de la plataforma, te tenés que dirigir a la sección Menores a Cargo. En ese apartado, vas a tener al final un subtítulo que dice Estado de Solicitud. En ese lugar debería figurar si está aprobada o rechazada la solicitud.