Vouchers educativos: ¿cuándo y cuánto se pagará en noviembre?

El Ministerio de Capital Humano confirmó cuándo se pagarán los Vouchers Educativos en noviembre. Los beneficiarios cobrarán el viernes 13 y podrán consultar sus liquidaciones, el monto por estudiante y quiénes mantienen el beneficio.

El Ministerio de Capital Humano confirmó la fecha de pago de los Vouchers Educativos de noviembre de 2026. Los beneficiarios cobrarán el viernes 13 de noviembre y podrán consultar sus liquidaciones a través de Mi ANSES o Mercado Pago.

El programa está destinado a familias con hijos que asisten a instituciones educativas privadas con al menos un 75% de subsidio estatal. El beneficio se mantiene hasta diciembre de 2026, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Vouchers Educativos: ¿cuándo cobro en noviembre?

Los beneficiarios de los Vouchers Educativos tienen fecha de pago confirmada para noviembre. Según la información disponible, el depósito se realizará el viernes 13 de noviembre de 2026.

Las familias podrán consultar las liquidaciones en Mi ANSES o mediante Mercado Pago, utilizando la inteligencia artificial de la aplicación para realizar la consulta.

Cuánto se cobra por los Vouchers Educativos en noviembre

Durante noviembre, los beneficiarios recibirán la cuota correspondiente al mes. El monto continúa siendo similar al abonado durante 2025 y ronda los $20.000 por estudiante, aunque puede variar según el importe de la cuota informado por cada institución educativa.

El programa cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual de jornada simple, respetando los topes establecidos por el Gobierno nacional.

Cómo saber si sos beneficiario de los Vouchers Educativos

Las familias pueden verificar si fueron aprobadas ingresando a la plataforma oficial del programa mediante su usuario de Mi Argentina.

Allí podrán consultar si la solicitud figura como:

Aprobada.

En evaluación.

Rechazada.

En caso de rechazo, el sistema informa el motivo. Si la observación corresponde a cuestiones académicas, el titular dispone de cinco días corridos para presentar el reclamo correspondiente.

Vouchers Educativos 2026: ¿cuánto tenés que cobrar para que no te rechacen?

Uno de los principales requisitos para acceder a los Vouchers Educativos 2026 es que los ingresos familiares no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Para determinar si una familia cumple con esta condición, se consideran los ingresos del grupo familiar. Si se supera el límite establecido, no se puede acceder al programa.

Vouchers Educativos 2026: ¿quiénes pueden acceder?

Para solicitar el voucher educativo se deben cumplir las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener DNI vigente.

Contar con ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Tener hijos que asistan a instituciones educativas privadas con al menos un 75% de subsidio estatal.

Garantizar que los estudiantes sean alumnos regulares.

Vouchers Educativos: dónde consultar si cobrás

Los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de Mi Argentina para consultar el estado de su solicitud y las novedades del programa.

Vouchers Educativos 2026: en qué casos te pueden negar la inscripción

Una vez finalizada la inscripción, el proceso de evaluación incluye tres aspectos clave:

Regularidad escolar: validada por las instituciones educativas.

Situación socioeconómica: analizada a través de datos de ANSES.

Pago de cuotas escolares: debe estar al día.

Las escuelas también informan periódicamente si existen deudas. Si se acumulan dos cuotas impagas, el beneficio se suspende; con tres cuotas adeudadas, se cancela.

Los resultados se publican en la plataforma del programa. En caso de rechazo, los postulantes pueden consultar el motivo y presentar un reclamo dentro de los cinco días posteriores.

Vouchers Educativos 2026: ¿cuándo se pierde el beneficio?

El voucher puede darse de baja por diferentes motivos:

Finalización del programa.

Renuncia del titular.

Pérdida de la condición de alumno regular.

Acumulación de tres cuotas impagas.

Fallecimiento del estudiante.

Hasta cuándo se pagan los Vouchers Educativos 2026

El programa continuará abonándose hasta diciembre de 2026, siempre que las familias mantengan los requisitos exigidos.

El pago es compatible con otras prestaciones sociales y se acredita por cada estudiante que reúna las condiciones. Por eso, una misma familia puede recibir más de un voucher si tiene varios hijos incluidos en el programa.