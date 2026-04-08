Vouchers Educativos 2026: abrieron la inscripción hasta el 30 de abril ¿cómo tenés que hacer?

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, abrió la convocatoria para el programa de Vouchers Educativos que brinda una ayuda mensual a familias con hijos en escuelas privadas subsidiadas.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció la apertura de las inscripciones del programa de Vouchers Educativos: a través del Boletín Oficial anunció que las inscripciones serán hasta el 30 de abril del 2026 y que se realizarán en la misma página web de siempre.

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos es una ayuda económica temporal destinada a familias de menores ingresos cuyos hijos asisten a escuelas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. La iniciativa busca aliviar el costo de las cuotas en los niveles inicial, primario y secundario.

La prestación está dirigida a madres, padres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años inclusive. Se trata de un beneficio personal e intransferible, que además es compatible con otras ayudas sociales.

Vouchers Educativos 2026: ¿cómo te podés inscribir?

Según lo publicado en el Boletín Oficial se podrán inscribir hasta el 30 de abril en la siguiente página: voucherseducativos.educacion.gob.ar. Si bien ya se publicó en el Boletín Oficial, la inscripción se llevará a cabo con el correr de las horas

Vouchers Educativos 2026: ¿Cuánto te van a pagar de beneficio?

Si bien el Gobierno todavía no aclaró cuanto abonará por los Vouchers Educativos, se entiende que el beneficio será la mitad de una cuota de un colegio privado pero subsidiado en marzo que promedió los $80000. En ese sentido se estima que el voucher rondará los $40000. Esto es en promedio, el monto de la cuota varía según cada colegio.

Entendiendo que no se publicaron cambios sustanciales, ese importe es el que se pagaría durante el resto del año.

Vouchers Educativos 2026: ¿quiénes pueden acceder?

Podrán solicitar el voucher educativo, se tienen que cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener DNI vigente.

Contar con ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Tener hijos que asistan a instituciones educativas privadas con al menos 75% de subsidio estatal.

Garantizar que los estudiantes sean alumnos regulares.

Vouchers Educativos 2026: cómo es la inscripción

La inscripción se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa, utilizando una cuenta de Mi Argentina. El formulario tiene carácter de declaración jurada, por lo que cualquier dato falso puede derivar en el rechazo del beneficio.

Solo uno de los responsables puede inscribir al estudiante, utilizando su CUIL. En caso de duplicarse la inscripción, será rechazada.

Vouchers Educativos 2026: en qué casos te pueden negar la inscripción

Una vez finalizada la inscripción, el proceso de evaluación incluye tres aspectos clave:

Regularidad escolar , validada por las instituciones educativas.

, validada por las instituciones educativas. Situación socioeconómica , analizada a través de datos de ANSES.

, analizada a través de datos de ANSES. Pago de cuotas escolares, que debe estar al día.

Las escuelas también informan periódicamente si hay deudas. Si se acumulan dos cuotas impagas, el beneficio se suspende; con tres cuotas adeudadas, se cancela.

Publicación de resultados y reclamos

Los resultados se publican en la plataforma del programa. En caso de rechazo, los postulantes pueden consultar el motivo y presentar un reclamo dentro de los cinco días posteriores.

Vouchers Educativos 2026: Cómo y cuándo se cobra

El pago está a cargo de ANSES y se realiza mensualmente hasta diciembre, siempre que se mantengan los requisitos. Para cobrar, el titular debe contar con una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) registrada.

En cuanto a la titularidad del cobro, se prioriza a quien convive con el estudiante. En hogares con ambos padres, generalmente la madre será la titular, salvo excepciones.

Vouchers Educativos 2026: Cuándo se pierde el beneficio

El voucher puede darse de baja por diferentes motivos:

Finalización del programa.

Renuncia del titular.

Pérdida de la condición de alumno regular.

Acumulación de tres cuotas impagas.

Fallecimiento del estudiante.

Vouchers Educativos 2026: ¿qué deben hacer las escuelas?

Las escuelas tienen la obligación de certificar la regularidad de los alumnos y reportar información académica y administrativa a través de la plataforma oficial.