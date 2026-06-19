Voucher educativos 2026: cuántas cuotas pagaron en junio y qué vas a cobrar en julio

Los beneficiarios que percibieron el voucher educativo compraron una mala noticia. Se pagaron dos cuotas juntas correspondientes a abril y mayo. De esta manera, el importe a cobrar es menor al que se esperaba y el mismo del año pasado.

Los beneficiarios de los Vouchers Educativos finalmente cobraron en junio pero con una salvedad. Percibieron dos cuotas juntas lo que indica que se está abonando el mismo monto que el año pasado, es decir un monto cercano a los $20000.

El año pasado, el Gobierno dispuso pagar casi la mitad de la cuota, pero para este año congeló el precio del 2025.

De esta manera, los beneficiarios percibieron en junio las cuotas de abril y mayo. El mes próximo se pagará la cuota de junio que será cercana a los $20000.

Vouchers Educativos: ¿qué cobraste en junio?

En junio cobraste:

Abril: $20000

Mayo: $20000

Vouchers Educativos: ¿cuándo y cuánto vas a cobrar en julio?

De esta manera en julio vas a cobrar una cuota –la de junio– y rondará los $20000. Vas a percibirlo en la segunda semana de julio.

Vouchers Educativos: ¿de qué se trata el programa?

El Programa de Asistencia Vouchers Educativos es una ayuda económica temporal destinada a familias de menores ingresos cuyos hijos asisten a escuelas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. La iniciativa busca aliviar el costo de las cuotas en los niveles inicial, primario y secundario.

La prestación está dirigida a madres, padres, tutores o responsables legales de estudiantes de hasta 18 años inclusive. Se trata de un beneficio personal e intransferible, que además es compatible con otras ayudas sociales.

Vouchers Educativos 2026: ¿cuánto tenés que cobrar para que no te rechacen?

Los Vouchers Educativos 2026 tienen como principal requisito cobrar hasta 7 salarios Mínimo, Vital y Móvil. En estos momentos, el SMVM está en $357800. Esto quiere decir que para participar del programa la familia debe cobrar menos de $2.504.600.

Es decir que si una familia recibe con los sueldos de la madre y el padre, más de ese importe, no podrá acceder a los Vouchers Educativos 2026.

Vouchers Educativos 2026: ¿quiénes pueden acceder?

Podrán solicitar el voucher educativo, se tienen que cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener DNI vigente.

Contar con ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Tener hijos que asistan a instituciones educativas privadas con al menos 75% de subsidio estatal.

Garantizar que los estudiantes sean alumnos regulares.

Vouchers Educativos 2026: en qué casos te pueden negar la inscripción

Una vez finalizada la inscripción, el proceso de evaluación incluye tres aspectos clave:

Regularidad escolar , validada por las instituciones educativas.

, validada por las instituciones educativas. Situación socioeconómica , analizada a través de datos de ANSES.

, analizada a través de datos de ANSES. Pago de cuotas escolares, que debe estar al día.

Las escuelas también informan periódicamente si hay deudas. Si se acumulan dos cuotas impagas, el beneficio se suspende; con tres cuotas adeudadas, se cancela.

Publicación de resultados y reclamos

Los resultados se publican en la plataforma del programa. En caso de rechazo, los postulantes pueden consultar el motivo y presentar un reclamo dentro de los cinco días posteriores.

Vouchers Educativos 2026: Cómo y cuándo se cobra

El pago está a cargo de ANSES y se realiza mensualmente hasta diciembre, siempre que se mantengan los requisitos. Para cobrar, el titular debe contar con una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) registrada.

En cuanto a la titularidad del cobro, se prioriza a quien convive con el estudiante. En hogares con ambos padres, generalmente la madre será la titular, salvo excepciones.

Vouchers Educativos 2026: Cuándo se pierde el beneficio

El voucher puede darse de baja por diferentes motivos:

Finalización del programa.

Renuncia del titular.

Pérdida de la condición de alumno regular.

Acumulación de tres cuotas impagas.

Fallecimiento del estudiante.

Vouchers Educativos 2026: ¿qué deben hacer las escuelas?

Las escuelas tienen la obligación de certificar la regularidad de los alumnos y reportar información académica y administrativa a través de la plataforma oficial.