Voucher Educativo: ¿qué y cuándo vas a cobrar en septiembre?

El Ministerio de Capital Humano continúa pagando este beneficio para padres que tienen a sus hijos escolarizados en colegios semiprivados

El Ministerio de Capital Humano continúa pagando los Vouchers Educativos 2025 en septiembre. Si bien todavía no hay información oficial, se estima que se pagará el voucher durante la tercera semana de septiembre y que se abonará el monto correspondiente a agosto, es decir un valor cercano a $20000. Es decir del 15 al 19.

En junio, el Ministerio de Capital Humano pagó los meses de abril y mayo, en julio, se abonó junio y en agosto, julio.

De esta manera, el primer pago rondó los $40.000, se trató de $20000 de abril y $20000 de mayo. A partir de julio, se paga la cuota del mes anterior y ronda los $20000.

Vouchers Educativos: ¿cuánto y cuándo vas a cobrar en septiembre?

Vouches Educativos: ¿de cuánto es realmente?

El Voucher Educativo corresponde a un monto cercano a los $20000.

Vouchers Educativos: ¿qué se pagó hasta el momento?

Hasta el momento se pagaron tres cuotas en dos meses:

Junio : abril y mayo

: abril y mayo Julio: junio

junio Agosto: julio

julio Septiembre: se pagará agosto

Vouchers Educativos: ¿cómo figura el pago en tu cuenta?

El pago figura con la inscripción ANSES como en la siguiente imagen.

Vouchers Educativos: no me pagaron ¿qué hago?

Para los que no saben si todavía están aprobados o no, solo resta esperar o intentar comunicarse con Capital Humano o llamar a ANSES al 130. Se puede escribir al mail de dudas y consultas: voucherseducativos@educacion.gob.ar

Voucher Educativo 2025: ¿dónde encuentro el Estado de Solicitud?

Para revisar el Estado de Solicitud, hay que ingresar a la web de Vouchers Educativos.

Luego, ingresar a su sección con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Una vez dentro de la plataforma, te tenés que dirigir a la sección Menores a Cargo. En ese apartado, vas a tener al final un subtítulo que dice Estado de Solicitud. En ese lugar debería figurar si está aprobada o rechazada la solicitud.

Voucher Educativo 2025: ¿hasta cuándo se pagará?

El Voucher Educativo se pagará hasta diciembre, según señaló Capital Humano. Lo que no se conoce oficialmente, es cuando comenzará a pagarse. Si es en julio y si habrá un pago retroactivo por los meses de mayo o junio.