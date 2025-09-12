Voucher Educativo: ¿por qué pueden darte de baja este mes?

Este miércoles se pagó la cuota de septiembre. Si no lo percibiste puede ser que hayas incumplido el requisito más importante: superar el límite de ingresos.

El Ministerio de Capital Humano pagó este jueves 11 de septiembre el mes de agosto del programa Vouchers Educativos 2025. El monto estimado ronda los $20.000, en línea con las cuotas abonadas desde julio. Hasta el momento, se pagaron cuatro períodos: abril, mayo, junio y julio, en tres liquidaciones consecutivas.

Algunos padres no recibieron el beneficio ¿por qué? porque excedieron el límite de ingresos familiares para percibirlo. Entendiendo que este mes se pagó agosto. El límite era siete salarios mínimos, es decir $2.255.400 en agosto. Es decir que si como familia superaste ese monto, te pueden haber retirado la beca.

Este beneficio está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada, en niveles inicial, primario y secundario, siempre que cuenten con al menos un 75 % de aporte estatal.

Sin embargo, uno de los requisitos centrales para conservar el beneficio es que la suma de los ingresos del grupo familiar no supere el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Si se supera ese umbral, el Ministerio puede dar de baja el voucher, ya que se considera que el grupo familiar no cumple con el criterio de vulnerabilidad económica establecido por el programa.

Voucher Educativo: ¿Cómo saber si seguís siendo beneficiario?

Para verificar el estado de tu solicitud, debés ingresar a la plataforma de Vouchers Educativos con tu usuario y contraseña de Mi Argentina. Dentro del apartado “Menores a Cargo”, al final de la sección, figura el subtítulo “Estado de Solicitud”, donde se indica si fue aprobada o rechazada.

En caso de no haber recibido el pago, se recomienda esperar la acreditación o comunicarse con el Ministerio de Capital Humano o ANSES al 130. También está disponible el correo electrónico de consultas: voucherseducativos@educacion.gob.ar.

Voucher Educativo: ¿Hasta cuándo se paga el voucher?

Según lo informado oficialmente, el programa se extenderá hasta diciembre de 2025. Cada cuota se paga de forma mensual, correspondiente al mes anterior, y se acredita en la cuenta registrada en ANSES.

Para más información y seguimiento de pagos, se puede consultar el sitio oficial de Vouchers Educativos.