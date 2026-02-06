Voucher educativo: ¿este viernes 6 de febrero se pagará la cuota de diciembre del 2025?

En febrero de 2026 se acreditaría el pago correspondiente a diciembre de 2025, con el que el Ministerio de Capital Humano completa el esquema de Vouchers Educativos del ciclo lectivo pasado. El beneficio alcanza a familias con hijos en colegios privados con aporte estatal y, por el momento, no hay fecha confirmada para una nueva inscripción.

El Ministerio de Capital Humano realizará en febrero de 2026 el pago de los Vouchers Educativos correspondiente a diciembre de 2025. De esta manera, se concreta el último desembolso del ciclo lectivo 2025 para las familias beneficiarias de este programa, cuya liquidación está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Los beneficiarios llegaron a la conclusión de que este mes se hará efectivo el cierre del esquema de pagos de la asistencia económica destinada a estudiantes que asisten a colegios privados con aporte estatal, luego de ver los movimientos detectados en las liquidaciones de beneficiarios que cobran a través de Mercado Pago, donde ya figura la acreditación final vinculada a diciembre de 2025.

Vouchers Educativos: ¿quiénes podrían cobrar este viernes 6 de febrero?

Este viernes 6 de febrero podrían cobrar aquellas mamás que reciben el voucher por Mercado Pago. El resto cobraría el lunes 9.

Vouchers Educativos: ¿cuánto voy a cobrar?

Por este mes vas a cobrar lo mismo que el año pasado. Para la mayoría de los beneficiarios es un monto cercano a los $20000.

Vouchers Educativos: ¿de qué se trata el programa?

El programa de Vouchers Educativos fue implementado por el Ministerio de Capital Humano con el objetivo de garantizar la permanencia escolar de alumnos que concurren a instituciones privadas que cuentan con al menos un 75% de subsidio estatal. La ayuda económica cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual y está destinada a familias cuyos ingresos no superan los siete salarios mínimos, vitales y móviles.

Tal como se aplicó desde su puesta en marcha, el beneficio se abona a mes vencido. Por ese motivo, aunque el ciclo lectivo 2025 finalizó en diciembre, y tras una demora en el cronograma, el último pago se concreta recién en febrero de 2026.

Hasta el momento, el Estado ya abonó siete cuotas mensuales, correspondientes a los meses de abril a noviembre. Con el desembolso de este mes se completa el esquema total de pagos del programa durante el año pasado.

Vouchers Educativos: ¿qué pasará con el programa?

Durante 2025, el programa atravesó una modificación clave en sus procedimientos administrativos. A través de la Resolución 1327/2025, la Secretaría de Educación dispuso la suspensión de las validaciones mensuales que debían realizar las instituciones educativas.

Esta medida tuvo como objetivo evitar demoras en los pagos de los vouchers y garantizar que los estudiantes no vieran afectada su continuidad escolar en el tramo final del ciclo lectivo.

Desde el Ministerio de Capital Humano recordaron que, por el momento, no se habilitó una nueva inscripción al programa de Vouchers Educativos. Tampoco se informó oficialmente cuándo se abrirá una próxima convocatoria.