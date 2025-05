Voucher Educativo 2025: qué podés hacer si te sale rechazado

El Ministerio de Capital Humano ya está comunicando a los primeros inscriptos que les negaron la beca. Si el motivo es porque la escuela no certificó que son alumnos regulares, tendrán una semana para hacer el reclamo.

El Ministerio de Capital Humano ya está enviando los primeros comunicados sobre la inscripción de los Vouchers Educativos 2025. Según pudo constatar ELNUEVE.COM, las primeras respuestas que está brindando el Ejecutivo es para aquellos que fueron rechazados por falta de información del colegio al que asiste el alumno.

De esta manera, a algunos inscriptos les está saliendo como resultado rechazado y a otros no certificado. A aquellos que les salga este cartel, pueden reclamar a partir de este miércoles 28 de mayo.

Para comenzar el reclamo deben ir al colegio de sus hijos para que certifiquen que sus hijos son alumnos regulares. En muchos casos el error es del colegio que no envió el papeleo a tiempo o no recibió el mail del programa. Este trámite lo tiene que realizar la escuela en la página del Voucher Educativo pero sección “instituciones”.

Si el Gobierno no constata la regularidad del niño, no se pagará el voucher. Es por ello que en caso de que salga rechazado por no estar certificado, es necesario acercarse al colegio para que salven el error.

Vouchers Educativos: “Todavía me figura vacío el estado de solicitud”

En caso de que figure vacío el “estado de solicitud”, solo deben tener paciencia, ya que se está evaluando caso por caso. Lo que sí habilitó el Ministerio de Capital Humano es la solapa en Mi Argentina para conocer el estado del alta del Programa Vouchers Educativos 2025.

Con el correr de los días se irá actualizando.

Voucher Educativo 2025: ¿cómo consultar el estado del trámite?

Para conocer el estado del trámite, los interesados deben ingresar al sitio oficial de Vouchers Educativos y acceder con su cuenta de Mi Argentina. Allí podrán verificar si su solicitud fue aprobada o rechazada. En caso de rechazo, el sistema detallará el motivo.

Desde Capital Humano recordaron que una vez enviada la solicitud, no es posible modificar los datos cargados. Por ello, recomiendan revisar la información con atención antes de confirmar el trámite.

Vouchers Educativos: ¿qué requisitos tenés que cumplir para cobrarlo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es la encargada de analizar la situación socioeconómica de cada familia solicitante. Para determinar la aprobación, se tienen en cuenta los siguientes ingresos:

Sueldos brutos de empleados en relación de dependencia ( sin horas extras ).

). Ganancias de monotributistas y autónomos .

y . Haberes por jubilaciones, pensiones, planes sociales y fondo de desempleo.

Para ser beneficiario del programa, es necesario cumplir con ciertos requisitos: