Conmoción de los vecinos de la docente asesinada en Junín: “nunca pensé que un hijo podría matar a la madre”

El hijo mayor de la reconocida docente fue detenido en el marco de la investigación por femicidio. Vecinos y allegados expresaron su dolor y sorpresa tras el brutal crimen ocurrido en Junín.

El asesinato de Margarita Iris Gutiérrez, reconocida docente jubilada y exconcejal de Junín, generó una profunda conmoción en todo el Este mendocino. La causa dio un giro impactante este miércoles luego de que la Justicia ordenara la detención de su hijo mayor, acusado de estar vinculado al crimen.

Mientras avanza la causa, vecinos, amigos y conocidos de la mujer expresaron incredulidad y dolor por lo ocurrido. “Nunca pensé que un hijo podría matar a la madre”, resumió un vecino de la zona.

Quién era Margarita Gutiérrez, la docente asesinada en Junín

Margarita Gutiérrez era una figura muy conocida en el departamento de Junín. Se desempeñó durante años como docente en la escuela Blanco Encalada y además tuvo participación política como concejal.

Vecinos destacaron su compromiso con la educación, su cercanía con la comunidad y el vínculo afectuoso que mantenía con muchas familias del departamento. “Era una excelente mujer y una gran profesional”, relató una vecina que vive a pocos metros de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Quienes compartieron momentos con Margarita aseguraron que jamás imaginaron un desenlace semejante. Incluso, una comerciante recordó emocionada la última conversación que tuvo con la docente días antes del crimen.

“Estaba feliz, organizando el cumpleaños de su nieto. Nos abrazó a todos antes de irse y nos dijo que nos quería mucho”, contó entre lágrimas. Otros vecinos también expresaron desconcierto ante la detención de su hijo mayor y remarcaron que la noticia sacudió a toda la comunidad.

El hijo mayor fue detenido por orden judicial

La detención del principal sospechoso se produjo este miércoles tras una serie de allanamientos realizados por personal policial.

Los procedimientos se concretaron en una vivienda vinculada al acusado, ubicada a pocos kilómetros de la casa de la víctima. Allí, los investigadores secuestraron armas, cartuchos, proyectiles y prendas de vestir, una de ellas con aparentes manchas de sangre.

Fuentes judiciales indicaron que todos los elementos serán sometidos a peritajes para determinar su relación con el homicidio. La causa continúa avanzando bajo la calificación de femicidio, mientras la fiscalía intenta reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar cómo ocurrió el asesinato.