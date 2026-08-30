La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a $14000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 31 de agosto al 5 de septiembre

Lunes 31

Guaymallén

Belgrano. Gomensoro y Santiago Araujo. 9:00

Belgrano. Barrio Lihue. Pedro Molina y Brasil. 10:30

Dorrego. Plaza MoisesLebensohn. Adolfo Calle y Miller. 12:00

Dorrego. Sede Asociación A.S.L.E. San Juan de Dios 788. 13:00

General Alvear

Ciudad. El Desvío. Biblioteca. 9:00

Ciudad. Barrio El Parque. S.U.M. Calle San Juan y Santiago Medina. 10:45

Maipú

Chachingo. Barrio Las Campanas. Entrada a Barrio. 9:30

Chachingo. Escuela Nº 1-328 «José Alvarez». Ruta Provincial Nº 12. Kilómetro 7.535. 10:30

Chachingo. Barrio 7 Casas. Entrada a Barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial Nº 60. 11:15

Gutierrez. Caseros y Ameghino.12:15

San Martín

Ciudad.Barrio Güemes.Plaza. 14:00

Buen Orden. BarrioValentini. Ingreso a Barrio. 15:30

Buen Orden. Barrio Buen Orden.Espacio Verde. 16:30

Las Heras

El Algarrobal. Barrio San Lorenzo. 9.30

El Algarrobalde Abajo. Escuela Nº 1-213 «Capitán Candelaria». Lavalle y San Esteban. 10:30

El Algarrobal. Callejón Rivas. Merendero Mamás del Corazón. 11:30

Las Heras – Alta Montaña

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. 10:30

Uspallata. Barrio Dr. Panella.Plaza. 11:30

Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrio. 12:30

Santa Rosa

La Dormida. Barrio Parrales Mendocinos. 9:00

La Dormida. Parrales Mendocinos. Km 969. 9:30

La Dormida. Boulevard Remo Falciani. 10:00

La Dormida. Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela «Carlos Galigniana Segura». 10:30

Tunuyán

Las Pintadas. Centro de Salud Nº: 153. «Dr. Sergio M. Jara». Calle Quintana s/n. 9:30

El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. 11:00

Ciudad. Escuela Nº 4-107 «Ejército Argentino». Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. 12:00

Septiembre

Martes 1

Guaymallén

Buena Nueva. Iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. 9:30

Buena Nueva. Tirasso y Triunvirato. 10:30

Jesús Nazareno. Playón Deportivo Los Pinos. Cerro Catedral y Puerto Deseado. 11:30

Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. 13:00

Godoy Cruz

Tortugas. Polideportivo «Filippini».Rocca y Zizzias. 9:00

Tortugas. Barrio Tres estrellas. Jardín «Estrellitas». Mariano Moreno y Barcala. 10:00

Tortugas. Polideportivo «Los Pelegrinos». Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. 11:00

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados «El Trebol». 12:00

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. 13:00

Luján

Ugarteche. Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a Barrio. 9:30

Ugarteche. Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a Barrio. 11:00

La Paz

Villa Nueva. BarrioBoggero. Independencia y Mitre. 9:00

Villa Antigüa. Plaza Mitre. 11:00

Las Chacritas. Zeballos. 11.30

Junín

Algarrobo Grande. Club Estrella. 10:00

Alto Verde. C.I.C. 11:00

Tupungato

Ciudad. Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de La Cultura.25 de Mayo y Mosconi. 10:00

Miércoles 2

San Carlos

La Consulta. Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada.10:00

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud.11:00

La Consulta. Loteo Suárez. 12:00

Luján

Perdriel . Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol.9:30

Perdriel . Arizu y Güemes. 10:30

Perdriel. Barrio 17 de Mayo. Intersección Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. 11:00

San Martín

Alto Salvador. Calle Barrera. Frente a Transformador.9:00

Alto Salvador. Barrio Los Olmos. Plaza.10:00

Alto salvador. BarrioLopez.Plaza.11:00

Junín

Philipps . Delegación Municipal. 10:00

Philipps. BarrioOtoyanes. S.U.M. 11:00

San Rafael

Rama Caída. Plaza. 9:00

General Alvear

Ciudad. Barrio Los Ranqueles. S.U.M.Calle Norma Maya.9:00

Ciudad. Barrio Costa del Atuel. S.U.M. 10:45

Las Heras

El Plumerillo. C.E.D.R.y S. Nº:8. Barrio Santa Teresita.AlvarezCondarco y Paso del Portillo.9.30

El Resguardo. Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere.10:30

El Resguardo. C.E.D.R.y S. Nº: 23.BarrioYapeyú. Anahualpi y Salta.11:30

Tunuyán

Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. 9:30

Puente del Río. Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n.11:00

Ciudad. Área Departamental de Salud. Larralde 541.12:00

Jueves 3

Guaymallén

Colonia Segovia. Calle Buenos Vecinos 3.569. 9:00

Colonia Segovia. Barrio Buenos Vecinos. Manzana D. Casa 2.10:30

El Sauce. Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos.11:30

El Sauce. Unión Vecinal de Servicios Públicos El Sauce. Alfonso x al 50. 12:30

Godoy Cruz

Villa del Parque. Barrio Joaquín Lavado. Calle Marciano Cantero y Elena de Roffo.9:00

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. 9:15

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. 10:00

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601.11:00

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur.Lautaro Mendoza 25 s/n.12:00

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja.13:00

Las Heras – Alta Montaña

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza.10:00

Uspallata. Informador Turístico. 10:30

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. 12:00

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. 12:30

Junín

Ciudad. Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera.10:00

Ciudad. Desarrollo Social Municipal. 11:00

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. 10:00

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. 10:30

Tupungato

Anchoris. Delegación Municipal. A 200 m detrás de Escuela » Isla Soledad .10:00

Lavalle

Jocolì. Barrio Santa Rita.10:00

Jocolì. Barrio Cooperativa Jocolì. 10:30

Tres de Mayo Barrio Uniòn y Esfuerzo.11:30

San Rafael

Rama Caída. Club Rincón del Atuel. 9:00

Viernes 4

Las Heras

Panquehua. Templo Mendoza. Dorrego 405. Manzana B . Casa 9. 9.30

Panquehua. Gimnasio Nº: 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo.10:30

El Resguardo. C.E.D.R.y.S. Nº: 5. Barrio Estación Espejo. Armada Argentina y Emilio Civit.11:30

Rivadavia

Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. 9:00

Reducción de Abajo. BarrioAlmafuerte. Ingreso a Barrio. 9:30

Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. 10:00

Lavalle

Tres de Mayo. El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. 10:00

Tres de Mayo. BarrioAndacollo. Iglesia Evangélica.11:00

Tres de Mayo. BarrioAndacollo. Familia Montaño.11:30

Tres de Mayo. BarrioAndacollo. Calle Mercado.12:00

Tres de Mayo. Barrio Aconcagua. 12:30

Tres de Mayo. Barrio Manantial Norte. Familia Dìaz.13:00

General Alvear

Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n.9:00

Ciudad. Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta Nº 143. 10:45

San Martín

El Ramblón. Calle Las Violetas (Callejón Gonzalez).9:00

El Ramblón. Calle Villarroel. Entrada.10:00

El Espino. Barrio El Espino. Cancha de Fútbol.11:00

Capital

Sección Once

Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy.9:00

Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda.10:00

Barrio La Favorita. El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. 11:00

Barrio La Favorita. René Favaloro. Manzana 9 . Casa 7.11:40

Barrio La Favorita. C.A.M.12:15

Sección Siete.

BarrioSoberanía. Centro Integrador Nº: 2.13:00

Comisaria Nº: 33. Barrio San Martín.13:30

Malargüe

Ciudad. Barrio Virgen del Carmen.Santa Fe 231.8:30

Ciudad. Barrio Virgen de los Vientos. S.U.M.10:30

Maipú

Rodeo del Medio. Barrio Dominio I. Ingreso a Barrio. Calle Buenos Aires.9:30

Colonia Bombal . Barrio Obreros Rurales.Manzana A. Lote 16. Espacio Verde. 10:00

Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa, a 200 m de R 20. 11:30

Colonia Bombal. Calle Saavedra. Espacio Verde. 12:30

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Centro de Salud Nº: 91 .Tabanera s/n.9:30

Ciudad. Escuela Adventista. Calle los Ceibos 1.050. 11:00

Ciudad. Escuela Nº 1-426 «José Hernández». Calle Juan B. Justo y Alem.12:30

Sábado 5

Tunuyán

Vista Flores. Calle 9 de Julio y Calle Los Cerezos. Loteo Morón. 9:30

Colonia las Rosas. Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n.11:00

Puente del Río. BarrioBordelongue. Esquina de las Calles Santillán y Los Piquillines.12:00

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. 10.00

Rivadavia

Recorrido 1

El Mirador. Localidad Las Yeguitas. Escuela Nº 1-530 «Agustina Bartucci de Greco».9:00

El Mirador. Plaza de El Mirador. 9:15

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a Barrio.9:45

La Central. Club «La Central». 10:00

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza.10:45

El Mirador. Plaza Albarracin. 11:30

Rivadavia

Recorrido 2

Medrano. Tanque de Agua. 9:00

Andrade. Playón Deportivo. 10:00

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. 11:00

Capital

Recorrido 1

Sección Once

Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy.9:00

Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda.10:00

Barrio La Favorita. El Triángulo. Benedetti y Cadetes Chilenos.11:00

Barrio La Favorita. 31 de Mayo. Escuela «Claret». 11:15

Barrio La Favorita. René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11:40

Barrio Jardín Algarrobo.12:15

Recorrido 2