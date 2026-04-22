Volver al Trabajo: ¿retomarán el pago de los $78000?

Un fallo judicial ordenó al Gobierno mantener el programa y abre la posibilidad de que más de 900 mil beneficiarios continúen cobrando el ingreso mensual, mientras persisten las dudas sobre su implementación en mayo.

El programa Volver al Trabajo volvió al centro de la escena luego de un fallo judicial que obliga al Gobierno nacional a sostener las prestaciones económicas. La medida impacta sobre más de 900 mil beneficiarios, que ahora esperan definiciones sobre la continuidad de los pagos correspondientes a mayo de 2026.

La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por titulares del plan. En ese marco, el magistrado ordenó que el Ministerio de Capital Humano mantenga la asistencia económica hasta tanto se implemente un esquema alternativo claro y operativo.

Qué decidió la Justicia

El fallo establece que el Estado no puede interrumpir el programa sin garantizar previamente una política de reemplazo efectiva. Según se desprende de la resolución, suspender el beneficio sin un sistema definido podría afectar derechos básicos, especialmente aquellos vinculados a la alimentación y la inclusión laboral.

De este modo, la medida judicial frena —al menos de manera provisoria— la decisión oficial de dar de baja el programa sin una transición concreta.

¿Se cobra Volver al Trabajo en mayo?

A partir de esta cautelar, se abre la posibilidad de que los beneficiarios continúen cobrando el plan durante mayo. Sin embargo, la efectivización del pago dependerá de cómo el Gobierno nacional implemente la orden judicial.

Hasta el momento, el Ministerio de Capital Humano había anunciado el cierre del programa y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación. No obstante, ese nuevo esquema aún no cuenta con definiciones precisas en cuanto a montos, alcance ni criterios de acceso.

En este contexto, la continuidad del pago de $78.000 queda sujeta al cumplimiento del fallo.

Qué es Volver al Trabajo y cuánto se cobra

El programa Volver al Trabajo fue lanzado en 2024 como reemplazo de Potenciar Trabajo. Está dirigido a personas de entre 18 y 59 años que no cuentan con empleo formal.

Hasta el 8 de abril pasado —cuando el Gobierno anunció su finalización— los titulares percibían un ingreso mensual de $78.000. Además, el plan incluía instancias de formación, prácticas laborales y apoyo a emprendimientos, con el objetivo de promover la inserción en el mercado de trabajo.

El duro comunicado de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado aseurando que apelará la decisión de la Justicia:

El Ministerio de Capital Humano informa y aclara que el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación.

Que, como consecuencia de su vencimiento, el Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal.

Que en el día de ayer la Justicia Federal de Campana, dictó una medida cautelar solicitada por 5 personas, en la cual ordenó que se restablezca el pago a casi un millón de personas que se encontraban incluidas en el Programa Volver al Trabajo, que reiteramos, se encuentra vencido en su plazo legal de duración.

Que, en virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país.

El Ministerio de Capital Humano apelará la decisión judicial.