Volver al Trabajo: ¿hasta cuándo se pagará?

La continuidad del programa Volver al Trabajo quedó atada a una medida cautelar de la Justicia, que obligó al Gobierno a seguir pagando los $78.000 mensuales mientras se resuelve el conflicto judicial.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acreditó este mes el pago de $78.000 correspondiente al programa Volver al Trabajo, luego de una orden emitida por la Justicia Federal. Tras la confirmación del depósito, miles de ex beneficiarios de Potenciar Trabajo buscan saber si la asistencia continuará en junio y en los meses siguientes.

El programa Volver al Trabajo había sido dado de baja oficialmente por el Ministerio de Capital Humano al completarse las 24 cuotas previstas en el Decreto 198/2024. La iniciativa había sido creada como reemplazo de Potenciar Trabajo y alcanzaba a más de 937.000 personas de entre 18 y 59 años.

Además del pago mensual, el esquema contemplaba capacitaciones y herramientas orientadas a la reinserción laboral. Sin embargo, tras la finalización del programa, distintas organizaciones sociales presentaron un reclamo judicial para impedir la suspensión de la asistencia económica.

Como resultado de esa presentación, la Justicia Federal de Campana dictó una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a continuar con el pago mensual de $78.000 hasta que exista una resolución definitiva sobre el caso.

Por esa razón, Anses realizó nuevamente las acreditaciones durante mayo. Según se desprende del expediente, el pago no se limitaría solamente a este mes, ya que mientras la causa continúe abierta y no haya una sentencia firme, el Gobierno deberá seguir efectuando los depósitos.

Desde el Ministerio de Capital Humano apelaron la decisión judicial y el expediente actualmente es analizado por la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si mantiene o revoca la cautelar vigente.

En paralelo, el Gobierno avanzaba en el diseño de un nuevo sistema de capacitaciones basado en vouchers educativos. La propuesta apuntaba a reemplazar Volver al Trabajo con cursos laborales brindados por empresas privadas.

Por el momento, no existen nuevas inscripciones abiertas para Volver al Trabajo. El pago alcanza únicamente a quienes ya formaban parte del programa antes de su finalización.