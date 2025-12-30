Volver al Trabajo: ¿cuánto vas a cobrar en enero y qué pasará con el programa en 2026?

El pago de Volver al Trabajo se realizará entre el 2 y el 5 de enero de 2026, sin cambios en el monto ni adelantos por las fiestas. El Gobierno pretende modificar el programa por la entrega de vouchers.

Luego de un sinfin de dimes y diretes, los beneficiarios de Volver al Trabajo se preguntan que pasará con el programa y cuándo será el próximo pago del beneficio. ANSES abonaría esta prestación entre el 2 y el 5 de enero de 2026, aunque todavía la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aún no confirmó oficialmente esas fechas.

En los últimos días habían circulado versiones en redes sociales sobre un posible adelanto del pago debido a las fiestas de fin de año. Sin embargo, Bezares desmintió esa posibilidad y remarcó que no habrá modificaciones en el cronograma habitual de cobro.

Sin cambios en el monto

El programa Volver al Trabajo fue implementado en 2024 tras la disolución del plan Potenciar Trabajo. Desde entonces, los beneficiarios perciben un monto mensual a través de ANSES que, pese al contexto inflacionario, se mantiene en $78.000. Además, a diferencia de lo que ocurrió en gestiones anteriores, no se otorgó un bono navideño a los titulares del plan.

De acuerdo a lo informado por Bezares, si bien el pago se concretaría entre el 2 y el 5 de enero, todavía resta la confirmación formal por parte del organismo correspondiente. Por el momento, no existen indicios de que el calendario pueda sufrir cambios.

Cambios en puerta para Volver al Trabajo

El Gobierno nacional prevé finalizar el programa Volver al Trabajo en mayo de 2026. La iniciativa oficial apunta a reemplazarlo por un sistema de vouchers educativos, que permitirá a los beneficiarios acceder a capacitaciones laborales dictadas por empresas privadas.

Estos cambios fueron establecidos a través de la Resolución 1105/2025, que creó el Centro de Formación Capital Humano. En ese marco, las primeras capacitaciones comenzarán el 6 de enero, con la participación de veinte beneficiarios y estarán a cargo de la empresa Sinteplast.

Durante el período de formación, los participantes continuarán cobrando los $78.000 mensuales y, una vez finalizado el curso, recibirán el título profesional de pintura en obra, como parte del nuevo esquema de inserción laboral que impulsa el Ejecutivo.