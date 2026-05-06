Volver al Trabajo: cuándo se cobra en mayo y qué pasa con el programa

Los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo cobrarían los $78.000 correspondientes a mayo el jueves 7 o viernes 8 de mayo de 2026.

La aclaración llegó luego de que se generara incertidumbre, ya que este martes Anses sí realizó el pago a titulares del programa Acompañamiento Social, pero no ocurrió lo mismo con Volver al Trabajo.

El Programa Volver al Trabajo fue creado mediante el Decreto 198/2024 con una duración de 24 cuotas mensuales, plazo que se cumplió el mes pasado. En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano había comunicado que los beneficiarios dejarían de percibir los $78.000 y que el esquema sería reemplazado por capacitaciones laborales sin prestación económica mensual.

Estas capacitaciones están previstas en el Centro de Formación Capital Humano, como parte de una nueva estrategia orientada a la inserción laboral.

Un fallo judicial obliga a continuar con los pagos

Sin embargo, la situación dio un giro tras la intervención de la Justicia Federal de Campana, que dictó una medida cautelar ordenando al Estado continuar con los pagos del programa.

La decisión se produjo luego de un reclamo colectivo y tiene un alcance amplio: beneficia a más de 900.000 personas en todo el país. Aunque el Gobierno apeló la medida, el caso está siendo analizado por la Cámara Federal de San Martín y, hasta que haya una resolución definitiva, el fallo sigue vigente.

Por este motivo, el Estado debe seguir abonando los $78.000 mensuales a los beneficiarios.

Alivio tras la incertidumbre

La falta de acreditación en la jornada generó preocupación entre quienes integran Volver al Trabajo, muchos de ellos ex titulares del Potenciar Trabajo.