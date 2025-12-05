Volver al Trabajo: cuándo se cobra en diciembre y cuál será el monto

Anses confirmó que Volver al Trabajo se pagará el 9 de diciembre y seguirá con un monto fijo de $78.000, sin aumentos ni bono navideño, mientras avanza su reemplazo por un sistema de capacitación mediante vouchers.

Una pregunta que se hacen miles de beneficiarios de Volver al Trabajo. Anses realizará el pago del programa este martes 9 de diciembre de 2025. La información llevó tranquilidad a miles de beneficiarios, especialmente a quienes habían manifestado preocupación por la falta de acreditación del beneficio en la fecha habitual.

El monto del programa se mantendrá en $78.000, sin actualización pese a la suba del salario mínimo. Además, el Ministerio de Capital Humano no otorgará un bono navideño, por lo que el importe será el mismo que en meses anteriores.

El beneficio continúa desvinculado del Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que no se verá afectado por la escala de incrementos que regirá hasta agosto de 2026, según lo establecido por la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Un programa en etapa final

Volver al Trabajo fue creado en 2024 tras la disolución de Potenciar Trabajo, con el objetivo de reorientar la asistencia hacia la búsqueda activa de empleo y la capacitación laboral. Más de un millón de personas fueron transferidas al nuevo esquema.

Sin embargo, el programa atraviesa su tramo final: el Gobierno confirmó que su pago concluirá en mayo de 2026, dando paso a una nueva modalidad de formación.

Hacia un sistema de vouchers de capacitación

Según lo trascendido, Volver al Trabajo será reemplazado por un sistema de formación profesional financiado mediante vouchers. En este nuevo modelo:

El Estado aportará la infraestructura y la coordinación general.

Las empresas serán responsables del dictado de los cursos.

Se incorporarán métodos de aprendizaje práctico y certificación modular.

La implementación comenzará con pruebas piloto en el Centro de Formación Capital Humano, creado a través de la Resolución 1105/2025.